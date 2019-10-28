Зброю не вивезли? Розкрився несподіваний факт про добровольців в Золотому

Добровольці, які знаходяться в прифронтовому селищі Золоте, не вивезли зброю, а перемістили її.

"Зброя в ООС обмежується виключно в так званій "червоній зоні". За наказом Зеленського вони оголосили "червоною зоною" Золоте-4 тільки сьогодні вранці. Зброю нікуди не вивозили, а перемістили менше, ніж на кілометр, за межі "червоної зони", - заявив лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький УП.

За словами політика, добровольці мають при собі тільки легальну зброю, яку він назвав "засобами самооборони".

При цьому він назвав абсурдною заяву штабу ООС, який назвав добровольців нелегалами зі зброєю, які порушують закон і не входять до складу ЗСУ.

Зеленський і добровольці

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час візиту в Золоте Зеленський жорстко поспілкувався з добровольцями, які, як заявили в штабі ООС, знаходяться там нелегально і порушують закон.

Президент вимагав, щоб вони прибрали з селища свою зброю, оскільки цим вони лякали місцевих жителів. У відповідь бійці заявили, що не послухають головнокомандувача і залишаться в Золотому. Однак незабаром з'явилася інформація, що зброю добровольців вивезли з Золотого.

28 жовтня з'явилася інформація, що добровольців в Золотому нібито обстріляли.

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