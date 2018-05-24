Зброя третього покоління: Україна почала розробку власного Javelin

Українське КП СПБ "Арсенал" (казенне підприємство спеціального приладобудування "Арсенал") власним фінансуванням розробляє аванпроект інфрачервоної (ІЧ) голівки самонаведення (ГСН) для високомобільного протитанкового ракетного комплексу III покоління.

Про це стало відомо під час Міжнародної науково-технічної конференції, яка проходила у Львові 17-18 травня на базі Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, під час обговорень перспектив розвитку ракетно-артилерійського озброєння, пише "Український мілітарній портал"

Зазначається, що відсутність ГСН для ПТРК виключає розробку ракетних комплексів III покоління, адже інші елементи у нас виробляються серійно і використовуються на вітчизняних ракетних комплексах ІІ покоління.

Схема ракети комплексу III покоління Javelin

Таким чином, після проведення аналізу аналогів ПТРК передбачене технічне завдання для КП СПБ "Арсенал" на аванпроект з дальністю захоплення і автосупроводу до типової цілі (танка Т-72) від 5 км. Отримані в ході аванпроекта схемо-технічні рішення конструкції ГСН ПТРК будуть випробувані та реалізовані в рамках дослідно-конструкторської роботи. яка буде проведена протягом найближчих 3-4 років і закінчується виготовленням 2-3 дослідних зразків для подальших випробувань.

Протитанкові ракетні комплекси III покоління - це ракетні комплекси, в яких ракета наводиться на ціль в автоматичному режимі. Завдання оператора в таких комплексах - прицілитися і вистрілити, після чого можна залишити позицію. Здійснюється це шляхом використання в ракеті голівки самонаведення, яка шукає ціль і вражає її.

ПТРК з таким способом наведення з'явилися в кінці 1990-х років, перший представник цих комплексів - американський FGM-148 Javelin виробництва американських підприємств Raytheon і Lockheed Martin.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на полігоні ЗСУ провели перші стрільби американського протитанкового ракетного комплексу Javelin та українського керованого ПТРК "Стугна".