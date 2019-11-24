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24 листопада • оновлено в 23:36
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У скандалі зі зброєю Сербії на Донбасі спливли важливі документи

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До постачання зброї Сербії на Донбас може бути причетна кіпрська фірма PetraLink Limited, яка фігурує в розслідуванні ГПУ про розтрату коштів Міністерства оборони України.

Це випливає з документів, оприлюднених сербською опозиційною депутаткою Марінікою Тепіч на сторінці у Twitter.

Вона розкрила, "про що змовчав" президент Сербії Александар Вучич, який заявив, що його країна не продавала зброю в Україну, але визнав, що сербські мінометні снаряди могли опинитися на Донбасі шляхом реекспорту.

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Александар Вучич

Александар Вучич

Колаж

Тепіч написала наступне:

"Про що змовчав Вучич:

  • завод "Крушік" домовлявся безпосередньо з "іноземним партнером з України";

  • що це кіпрська фірма Petralink, якою володіє син українського генерала Володимира Петенка, засудженого за торгівлю зброєю;

  • що на це дали згоду МВС, агентство безпеки й інформації, Міноборони та міністерство торгівлі".

На одному з документів, які опублікувала політик, разом із польською фірмою Nattan, яка вказується як кінцевий одержувач сербського зброї, фігурує фірма PetraLink Limited.

У скандалі зі зброєю Сербії на Донбасі спливли важливі документи

twitter.com/MarinikaTepic

Нагадаємо, за версією ГПУ, при закупівлі бойових машин піхоти БМП-1 у фірми PetraLink Limited на підставі контракту від 2017 року інтересам української армії було завдано збитків у розмірі понад 50 мільйонів гривень.

При цьому PetraLink Limited була посередником, яка закупила техніку у чеської фірми Real Trade Praha a.s.

Як з'ясували "Наші гроші", кіпрську фірму очолює Володимир Петенко – син колишнього співробітника "Спецтехноекспорту" і топ-менеджера "Укроборонсервісу" зі структури "Укроборонпрому".

Як повідомляв OBOZREVATEL, МЗС України повинен поцікавитися у Польщі, чому вони пропустили російський літак зі зброєю для Сербії всупереч санкціям Євросоюзу. Про це заявив в ефірі ObozTV керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Александар Вучич
Місце
Україна
Теги
скандали зброя Міністерство оборони України
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