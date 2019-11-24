У скандалі зі зброєю Сербії на Донбасі спливли важливі документи

До постачання зброї Сербії на Донбас може бути причетна кіпрська фірма PetraLink Limited, яка фігурує в розслідуванні ГПУ про розтрату коштів Міністерства оборони України.

Це випливає з документів, оприлюднених сербською опозиційною депутаткою Марінікою Тепіч на сторінці у Twitter.

Вона розкрила, "про що змовчав" президент Сербії Александар Вучич, який заявив, що його країна не продавала зброю в Україну, але визнав, що сербські мінометні снаряди могли опинитися на Донбасі шляхом реекспорту.

Александар Вучич Колаж

Тепіч написала наступне:

"Про що змовчав Вучич:

завод "Крушік" домовлявся безпосередньо з "іноземним партнером з України";

що це кіпрська фірма Petralink, якою володіє син українського генерала Володимира Петенка, засудженого за торгівлю зброєю;

що на це дали згоду МВС, агентство безпеки й інформації, Міноборони та міністерство торгівлі".

На одному з документів, які опублікувала політик, разом із польською фірмою Nattan, яка вказується як кінцевий одержувач сербського зброї, фігурує фірма PetraLink Limited.

twitter.com/MarinikaTepic

Нагадаємо, за версією ГПУ, при закупівлі бойових машин піхоти БМП-1 у фірми PetraLink Limited на підставі контракту від 2017 року інтересам української армії було завдано збитків у розмірі понад 50 мільйонів гривень.

При цьому PetraLink Limited була посередником, яка закупила техніку у чеської фірми Real Trade Praha a.s.

Як з'ясували "Наші гроші", кіпрську фірму очолює Володимир Петенко – син колишнього співробітника "Спецтехноекспорту" і топ-менеджера "Укроборонсервісу" зі структури "Укроборонпрому".

Šta je Vućić prećutao:

1.Da je Krušik direktno pregovarao sa "ino partnerom iz Ukrajine"

2.Da je to kiparska firma Petralink, čiji je vlasnik sin ukrajinskog generala Vladimira Petenka, osuđivanog za trg.oružjem

3.Da su saglasnost dali MUP, BIA, Min.odbrane, sp.poslova i trgovine pic.twitter.com/ZL1oVcKauf - Marinika Tepić (@MarinikaTepic) November 23, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, МЗС України повинен поцікавитися у Польщі, чому вони пропустили російський літак зі зброєю для Сербії всупереч санкціям Євросоюзу. Про це заявив в ефірі ObozTV керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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