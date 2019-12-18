Зброя готова! Бійці ЗСУ вирахували "повзучу" диверсію ворога на Донбасі. Відео

Терористи на Донбасі намагалися підповзти на українські позиції, але не встигли, тому що бійці Об'єднаних сил їх помітили.

Як повідомляється у сюжеті "Фактів", на бійницях українські військові розвісили попередження про обережність, оскільки 16 грудня ворожий снайпер влучив у голову українському воїну. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Терористи на Донбасі "ТСН"

Як розповіли побратими, врятував його шолом. У результаті хлопець залишився живий, все обмежилося легким стресом.

За словами українських воїнів, їхня зброя завжди заряджена, оскільки є загроза життю, тому бійці змушені відповідати ворогу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 17 грудня, збройні формування Російської Федерації на Донбасі сім разів порушили режим припинення вогню. У результаті ворожих обстрілів загинув один військовослужбовець Об'єднаних сил.

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