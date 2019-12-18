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18 грудня • оновлено в 10:08
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Зброя готова! Бійці ЗСУ вирахували "повзучу" диверсію ворога на Донбасі. Відео

3.9т
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Терористи на Донбасі намагалися підповзти на українські позиції, але не встигли, тому що бійці Об'єднаних сил їх помітили.

Як повідомляється у сюжеті "Фактів", на бійницях українські військові розвісили попередження про обережність, оскільки 16 грудня ворожий снайпер влучив у голову українському воїну. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

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Терористи на Донбасі

Терористи на Донбасі

"ТСН"

Як розповіли побратими, врятував його шолом. У результаті хлопець залишився живий, все обмежилося легким стресом.

За словами українських воїнів, їхня зброя завжди заряджена, оскільки є загроза життю, тому бійці змушені відповідати ворогу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 17 грудня, збройні формування Російської Федерації на Донбасі сім разів порушили режим припинення вогню. У результаті ворожих обстрілів загинув один військовослужбовець Об'єднаних сил.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Місце
Україна
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Кор Павел
Кор Павел
Лживый обозреватель, раньше если он только упоминал про войска на границе РФ, то теперь войска на линии фронта находятся
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Настоящая угроза Украине сейчас не от России, а от Вована и его подельников в т ч в Раде и в Кабмине.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Rabinovich Alexander, Это Вован то Украину любит и её народ? Помолись возле Стены плача или ближайшей синагоге, может полегчает.
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Pavlov Pavel, настоящая угроза Любви - от Ненависти, настоящая угроза Правде - от Лжи.
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1
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Южмашевцы в Днепре вымитинговали себе выплату 40% зарплаты за… май... комментарии нужны?
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6
1
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Zhikharev Dmitry, Слава Майдану!
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