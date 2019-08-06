Збройні розбірки в Кирилівці отримали скандальне продовження

Мелітопольський суд відпустив під домашній арешт без засобів контролю підозрюваних у збройному конфлікті в Кирилівці, у результаті якого четверо відпочивальників отримали поранення.

Пізніше один із поранених помер. Про це повідомив перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook.

"На пляжі розважального центру "Сальвадор Далі" в Кирилівці Запорізької області між двома групами відпочивальників виник словесний конфлікт, який перейшов згодом у бійку з використанням однією зі сторін ножів і зброї. У результаті четверо мешканців Запорізької області отримали поранення різних ступенів тяжкості й були доставлені до лікарні", – написав він.

Аброськін додав, що троє нападників одразу були затримані.

"Вчора зранку один із поранених чоловіків, 1990 р. н., від отриманих поранень у лікарні помер. І вчора ж Мелітопольській суд обрав міру запобіжного заходу для двох затриманих підозрюваних – цілодобовий домашній арешт без засобів контролю, третього, мабуть, суд відпустить сьогодні. Але суддя ухвалив таке рішення – вбив і йди, сиди вдома. Ну що ж, це його право..." – підсумував заступник голови Нацполіції.

Нещодавно OBOZREVATEL поскаржилися на те, що Кирилівка ризикує опинитися на межі екологічної катастрофи.

У прибережній захисній смузі Молочного лиману, що має статус гідрологічного заказника загальнодержавного значення, розташований полігон рідких побутових відходів. Щодня туди асенізаторами вивозяться тонни нечистот з усього населеного пункту, а це і бази відпочинку, яких тут приблизно 500.

В результаті екологічні проблеми не вирішені донині, про що неодноразово повідомляли в ЗМІ. Як результат, за вказаним фактом ГУ Національної поліції в Запорізькій області в липні цього року відкрило кримінальне провадження за ст. 243 Кримінального кодексу України (забруднення моря).

Також нещодавно до редакції OBOZREVATEL звернулися стурбовані мешканці Кирилівки. Вони повідомили шокуючі факти про те, що відбувається в курортному селищі та їхнього сільського голову Івана Малєєва.

Також надійшло вже декілька повідомлень "про безмежний тиск на бізнес, вимагання і загрозу здоров'ю людей" у Мелітополі й Кирилівці. В поле зору потрапили міський голова Мелітополя Сергій Мінько і сільський голова курортної Кирилівки Іван Малєєв.

Зазначається, що діяльність мера Мелітополя протягом п'яти років завдала колосальної шкоди бюджету та інтересам міста, вважають місцеві жителі. А депутати міськради звернулися до поліції, прокуратури, ДБР і НАБУ.

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