Збройні формування Росії вдарили по ЗСУ ракетами
За минулу добу, 4 червня, збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі й обстріляли позиції Об’єднаних сил.
На щастя, втрат серед воїнів ЗСУ внаслідок ворожих дій не було. Тоді як втрати противника уточнюються, повідомляє пресцентр ООС на сторінці у Facebook.
Зазначається, що стріляючи по ОС, противник застосовував заборонені Мінськими домовленостями міномети калібрів 120 мм, а також протитанкові ракетні комплекси, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброї.
Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив вісім обстрілів:
неподалік Красногорівки – з мінометів калібру 120 мм;
поблизу Богданівки та двічі біля Чермалика – з протитанкових ракетних комплексів та великокаліберних кулеметів;
біля Павлополя та двічі неподалік Кам’янки – із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
в околицях Авдіївки – зі стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник відкривав вогонь шість разів:
тричі біля Новолуганського – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
двічі в околицях Оріхового – з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
неподалік Новгородського – з великокаліберних кулеметів.
"На усі випадки агресивних дії загарбників підрозділи Об’єднаних сил з наявних вогневих засобів відповідали прицільним вогнем по опорних пунктах противника. Зберігаючи контроль над обстановкою, українські військовослужбовці припинили ворожу активність", – йдеться у повідомленні.
В ООС додають, що від початку цієї доби російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" обстріляли зі стрілецької зброї опорні пункти ЗСУ неподалік Новоолександрівки.
У відповідь на обстріли наші підрозділи, що обороняються, відкривали вогонь для припинення агресивних дій противника. За нинішню добу втрат серед українських захисників немає. Ситуація в районі проведення операції надійно контролюється Об’єднаними силами.
Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на кінець травня у результаті російської агресії на Донбасі загинули понад 13 тисяч осіб, ще 27 тисяч отримали поранення.