"Збройна ганьба": Бутусов розклав по поличках скандал із "оборонкою"

Український журналіст Юрій Бутусов назвав скандал довкола розслідувань Bihus Info про корупцію в оборонній галузі збройною ганьбою країни.

Разом з тим він наголосив, що з нього слід зробити вісім важливих висновків, які вплинуть на подальше розслідування. Свою позицію Бутусов виклав на особистій сторінці у Facebook.

Перше, на що він звертає увагу, це той факт, що президент і генеральний прокурор фактично визнали достовірність матеріалів журналістів. Журналіст зазначив, що офіційні органи, сам президент і генпрокурор, нічого не спростовують — отже матеріали журналістів достовірні, і дійсно отримані з матеріалів кримінальної справи. Справжність даних "Наші гроші" визнає і "Укроборонпром". Різниця лише у висновках, які роблять сторони з цих фактів, наголошує Бутусов.

Юрій Бутусов Facebook Юрія Бутусова

Другий важливий нюанс — це визнання президентом відповідальності Олега Гладковського за правопорушення, про які розповіли журналісти. Доказом цього є звільнення заступника секретаря РНБО 4 березня.

"Тобто ось ці всі записки, розпили, відкати — все це правда, захищати свого друга в цьому випадку президент не став", — наголошує Бутусов.

Третій висновок зі скандалу, за його словами, стосується структури злочинного угруповання, причетного до корупційної схеми. Бутусов пише, що, судячи з матеріалів з телефону, воно діяло у складі Віталія Жукова, Андрія Рогози і сина заступника секретаря РНБО Ігоря Гладковського. До діяльності злочинного угрупування міг бути причетний і Гладковський-старший, нинішній директор "Укроборонпрому" Павло Букін, а також іще ціла низка різних посадових осіб.

"Але щоб стверджувати, що у схемах брали участь керівники безпосередньо, — напевно потрібно більше фактів. Все ж таки той факт, що Жуков і Рогоза стали фігурантами кримінального процесу, демонструє, що вони багато чого робили без жодного відома керівництва "Укроборонпрому" й інших керівників країни. Гладковський-молодший в угрупованні не був, судячи з усього, безпосереднім організатором схем, він був потрібен як носій імені тата, щоб робити "кришу", на випадок саме ось таких розслідувань правоохоронних органів. Шахраї розуміли, що причетність сина найближчого друга президента Порошенка до афери надійно захищає їх від великих неприємностей", — вважає журналіст.

Четвертий знаковий момент, на думку Бутусова, полягає в тому, що справи проти шахраїв лежали без руху у правоохоронних органах і Національному антикорупційному бюро і не передавалися до суду протягом двох років. Журналіст додав, що, не передаючи справу до суду, правоохоронці допомагали Ігорю Гладковському уникнути будь-якої відповідальності, і приховували його причетність до справи. Вся відповідальність покладалася на Жукова, Рогозу і підставних осіб. Хоча дані телефону і пошти Жукова дозволяли висунути звинувачення і проти Гладковського, і проти низки інших осіб набагато раніше.

Олег Гладковський "Известия в Украине"

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П'ятий висновок з історії з резонансною справою — це те, що головне звинувачення проти групи Жукова, Рогози і Гладковського кваліфікується не як контрабанда. "Мажори" провернули аферу на Харківському бронетанковому заводі — уклали у змові з чиновниками угоду про продаж запасних частин на завод, які насправді зберігалися на сусідньому складі! Тобто під прикриттям імені Гладковського аферисти нахабно пограбували "Укроборонпром", державу, завод, армію", — пояснює Бутусов.

Шостий нюанс, наголошує він, стосується безконтрольної контрабанди, яку зуміли організувати учасники схеми. Це підтверджує випадок із поставками висотомірів для АН-26. "Укроборонпром" стверджує, що угода була вигідною для держави, але в якому обсязі згадані в сюжеті $300 тисяч готівки потрапили до державного бюджету — інформації поки немає", — додав Бутусов.

Сьомий підсумок, що випливає зі скандального розслідування — це наявність у Головній військовій прокуратурі принципових людей, які не побоялися дати хід масштабній корупційній справі.

"Не знаю, як звати слідчих Головної військової прокуратури, які посміли відкрити п'ять кримінальних справ проти угруповання Гладковського, Жукова та Рогози, не знаю, хто з них посмів долучити всі дані з телефону Жукова — всю переписку і пошту, до матеріалів кримінальної справи. Але хто б то не був — це люди з характером, які ці сенсаційні матеріали не продали і не знищили, а це гідно поваги", — вважає Бутусов.

Корупція "Антикор"

Останній, восьмий, висновок журналіста стосується якості роботи НАБУ за наявної ситуації. Бутусов нагадав, що справу з військової прокуратури забрали до НАБУ 1 березня 2017 року. Тобто вся ця інформація була відома НАБУ вже два роки, включаючи всі переписки, розписки і переговори. Але детективи за цей час, маючи такі докази на руках, нічого не зробили, щоб притягнути до відповідальності Гладковського-молодшого і вийти на його високопосадових покровителів.

"Недоторканні все ж таки є? І навіть коли зараз у жовтні 2018 року хтось "злив" матеріали кримінальної справи у ЗМІ, НАБУ як і раніше не робить жодних заяв про достовірність поданих журналістами матеріалів. Сподіваюся, НАБУ зробить найближчим часом роз'яснення цієї ситуації, бо подальше мовчання викликає ще більше питань", — резюмував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

журналісти програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" дізналися, що високі чиновники оборонної сфери України організували незаконні поставки контрабандних деталей для військової техніки з території Росії. Фігуранти справи отримували відкати з купівлі деталей, за які Україна переплачувала в три-чотири рази.

Були названі також скажені суми "заробітку" топ-чиновників у результаті контрабанди та інших "хитрощів".

Кількох топ-чиновників "Укроборонпрому" усунули з посад.

Також президент Петро Порошенко звільнив замішаного у скандалі заступника секретаря РНБО Олега Гладковського.

Його син, Ігор Гладковський, заявив, що подасть до суду на представників ЗМІ через звинувачення щодо нього та його батька в контрабанді деталей військової техніки з Росії.

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