Збив жінку з дитиною: у Миколаєві очевидці ДТП влаштували самосуд

У Миколаєві 14 серпня очевидці влаштували самосуд над водієм, який збив жінку з дитиною на пішохідному переході.

За даними місцевого видання "Новини N", власник Lanos пропустив декількох пішоходів перед наїздом, коли повертав на проспект. Жінка впала на асфальт, а дитина не постраждала. Двоє перехожих підбігли до машини і почали витягати 64-річного водія, водночас завдаючи ударів по обличчю.

Крім того, очевидці витягнули його 65-річну дружину, яка сиділа на передньому сидінні. Жінку також кілька разів ударили і повалили на асфальт. У машині перехожі розбили скло і відірвали дзеркало заднього виду.

"Месники пояснили поліцейським свої дії тим, що їм здалося, ніби водій хоче сховатися, і вони таким чином намагалися "запобігти" йому від'їхати з місця ДТП", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що медики госпіталізували збиту жінку. Людей, які влаштували самосуд, поліція відпустила. У свою чергу, побитий водій має намір поскаржитися на хуліганство з боку очевидців ДТП. Він пояснив, що не побачив жінку з дитиною через сонце, що засліплювало очі.

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