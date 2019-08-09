Збив прямо на переході: у Вінниці трапилася страшна ДТП із гонитвою

У Вінниці на пішохідному переході авто збило 75-річну жінку. Від отриманих травм вона померла на місці ДТП.

Після інциденту водій не пригальмував, а почав тікати з місця аварії, йдеться в сюжеті ТСН.

Наздоганяти винуватця ДТП кинулися таксисти. Тікаючи від переслідувачів, водій створив кілька аварійних ситуацій і зупинився, врізавшись в автомобіль.

Місце аварії Скрін відео

Поліція затримала чоловіка, його транспортний засіб забрали на штрафмайданчик. За смертельну аварію 54-річному водієві загрожує до восьми років ув'язнення.

Відомо, що загибла продавала квіти біля ресторанів і кафе міста. Вона вийшла з тролейбуса і йшла з роботи, коли її збило авто.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на трасі Одеса – Рені поблизу села Удобне трапилася смертельна дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинули 4 особи.

За даними Департаменту патрульної поліції, протягом 7 місяців нинішнього року в Україні в дорожньо-транспортних пригодах загинуло 1 688 осіб і майже 17 тис. отримали травми. Всього зафіксовано 86 тисяч аварій за 2019 рік.

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