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29 січня • оновлено в 17:28
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/ Розслідування

Збив на смерть юнака і отримав довічне грошове: Житомирщину сколихнуло резонансне рішення щодо судді

1.4т
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Суддя Олевського районного суду Житомирської області Віктор Волощук, котрий п’ять років тому збив на смерть молодого мотоцикліста, пішов у відставку й тепер матиме довічне грошове утримання з держбюджету.

Відповідне рішення 28 січня ухвалила Вища рада правосуддя під час задоволення заяви судді про відставку. Про це повідомляється на сторінці Prosud у Facebook.

За даними розслідувачів, у вересні 2015 року на Житомирщині автомобіль Віктора Волощука виїхав на зустрічну смугу й збив 21-річного керманича мотоцикла. Від отриманих травм хлопець помер того ж дня.

ДТП, яка трапилася з вини судді Віктора Волощука

ДТП, яка трапилася з вини судді Віктора Волощука

"Після приїзду правоохоронців суддя відмовився проходити тест на рівень алкоголю в крові, хоча, за словами свідків, був напідпитку. Невдовзі Волощук зник із місця події. Мешканці села, у якому це трапилося, майже добу перекривали дорогу з вимогою знайти суддю і провести чесне розслідування", – йдеться в повідомленні.

Але незважаючи на такий злочин і обурення громадськості, чиновник уникнув покарання і продовжив працювати в суді.

Окрім цього, пишуть місцеві ЗМІ, перебуваючи на посаді у 2018 році, він так само виправдав водія, якого теж правоохоронці зупиняли під час керування авто напідпитку.

Віктор Волощук

Віктор Волощук

НТН

Скриншот коментарів

Скриншот коментарів

Facebook/Prosud

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Житомирі водій маршрутки оскандалився спробою відмовити в пільговому проїзді жінці-ветерану війни на Донбасі Асі Оброткіній.

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Автор
Діна Баронова
Теми
сул Кримінал
Місце
Україна Житомир
Теги
розслідування ДТП
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Исаев Максим
Исаев Максим
Шо вы здесь развонялись, Украина - европейская держава, а в Европе везде судьи ездют в каком хотят состоянии! Подумаешь, выпил человек! За то майдан стоял! Демократия! Толерантность! Рывалюция дастоинства!
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Исаев Максим, это ты в его сосал, и подставлял ,,,,,,,,пу демократически толерантно и безплатно , умная амеба с кишечника руцкого мирка
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