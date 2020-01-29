Збив на смерть юнака і отримав довічне грошове: Житомирщину сколихнуло резонансне рішення щодо судді

Суддя Олевського районного суду Житомирської області Віктор Волощук, котрий п’ять років тому збив на смерть молодого мотоцикліста, пішов у відставку й тепер матиме довічне грошове утримання з держбюджету.

Відповідне рішення 28 січня ухвалила Вища рада правосуддя під час задоволення заяви судді про відставку. Про це повідомляється на сторінці Prosud у Facebook.

За даними розслідувачів, у вересні 2015 року на Житомирщині автомобіль Віктора Волощука виїхав на зустрічну смугу й збив 21-річного керманича мотоцикла. Від отриманих травм хлопець помер того ж дня.

ДТП, яка трапилася з вини судді Віктора Волощука

"Після приїзду правоохоронців суддя відмовився проходити тест на рівень алкоголю в крові, хоча, за словами свідків, був напідпитку. Невдовзі Волощук зник із місця події. Мешканці села, у якому це трапилося, майже добу перекривали дорогу з вимогою знайти суддю і провести чесне розслідування", – йдеться в повідомленні.

Але незважаючи на такий злочин і обурення громадськості, чиновник уникнув покарання і продовжив працювати в суді.

Окрім цього, пишуть місцеві ЗМІ, перебуваючи на посаді у 2018 році, він так само виправдав водія, якого теж правоохоронці зупиняли під час керування авто напідпитку.

Віктор Волощук НТН

Скриншот коментарів Facebook/Prosud

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Житомирі водій маршрутки оскандалився спробою відмовити в пільговому проїзді жінці-ветерану війни на Донбасі Асі Оброткіній.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал