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Збив людину насмерть: Нацполіцію і ДБР викрили на покриванні детектива НАБУ

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Національну поліцію України і Державне бюро розслідувань запідозрили в покриванні детектива НАБУ Андрія Русаєва. 2 квітня 2018 року він збив у Києві 23-річну Марину Арустамову, яка від отриманих травм пізніше померла в лікарні.

Як пише "Судовий репортер", за цим фактом Національною поліцією в місті Києві було розпочато досудове розслідування кримінального провадження. Однак через деякий час Київська місцева прокуратура встановила, що воно було неефективним. Зокрема, відбувалося формальне затягування часу і не здійснювалися необхідні дії для розслідування злочину, відшкодування близьким загиблої заподіяної матеріальної та моральної шкоди. А найголовніше – винні особи не були притягнуті до відповідальності.

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У зв'язку з цим, постановою заступника прокурора Києва здійснення досудового розслідування було доручено Територіальному управлінню ДБР.

Але і це не дало ніяких результатів. З моменту ДТП пройшло вже більше року, однак детективу НАБУ Русаєву так і не оголошено про підозру у вчиненні злочину і він досі продовжує виконувати свої посадові обов'язки.

НАБУ і ДБР

НАБУ і ДБР

"Судовий репортер"

Крім того, вже більше року ні слідчими Національної поліції України, ні слідчими Територіального управління ДБР не проводяться необхідні слідчі процесуальні дії, зокрема слідчий експеримент (відтворення обстановки ДТП), допити свідків і винуватця ДТП.

Водночас адвокат АТ "Barristers" Олександр Щербина, який представляє інтереси мами загиблої дівчини, постійно заявляє слідчому в цьому кримінальному провадженні клопотання про необхідність здійснення вищевказаних процесуальних дій. Однак вони залишаються без уваги.

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За словами адвоката, боротьба за проведення всебічного, об'єктивного розслідування і притягнення винних до відповідальності триває, і з їхнього боку для цього будуть застосовані всі наявні законні засоби.

До того ж бездіяльність органу досудового розслідування в цьому злочині сприяє детективу НАБУ Русаєву і надалі залишатися безкарним за вчинення злочину, в результаті якого загинула людина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 квітня 2018 року в Києві вночі детектив НАБУ на автомобілі збив дівчину. Експертиза показала, що управління транспортним засобом водій здійснював в тверезому стані.

Через декілька днів дівчина померла в лікарні від отриманих травм. Після потрапляння в реанімацію Київської міської клінічної лікарні №17 лікарі протягом 10 днів боролися за її життя.

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Україна
Теги
НАБУ Національна поліція України Державне Бюро Розслідувань
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Єфушко Наталія
Єфушко Наталія
Ну вот очередной провал кадровой политики НАБУ. такой пафос нагоняли в начале создания Бюро, конкурсы организовали, камеры,журналисты. Выбирали лучших из лучших, а на практике все те же не дилетанты, коррупционеры
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