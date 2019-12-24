Збиток на 800 тисяч: меру Коростишева вручили підозру у злочині

Меру Коростишева Івану Кохану вручили підозру в розтраті бюджетних грошей, виділених на будівництво доріг.

Главу Коростишівського міськради звинувачують у службовій недбалості, повідомляє пресслужба СБУ,

"СБУ викрила голову Коростишівського міськради на службовій недбалості, яка призвела до розтрати коштів міського бюджету, виділених на будівництво автомобільних доріг", – йдеться в повідомленні.

В СБУ відзначили, що чиновник своїми діями не забезпечив належну перевірку якості виконаних робіт, в результаті чого міськрада зазнала збитків.

"Ряд експертиз підтвердив, що через дії голови міськради, бюджету Коростишева було завдано збитків на суму понад 800 тисяч гривень", – підкреслили спецслужби.

Меру оголошено про підозру у вчиненні злочину, відповідальність за який передбачено ч. 2 ст. 367 (Службова недбалість).

СБУ вручила підозра

Іван Кохан

Як повідомляв OBOZREVATE , міському голові Могилів-Подільського Петру Бровко прокуратура вручила підозра у хабарництві.

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