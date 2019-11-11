Збиток на 60,5 млн: ДБР нагрянуло з обшуком у Держрезерв

У понеділок, 11 листопада, працівники Державного бюро розслідування прийшли з обшуками у Державне агентство резерву.

Про це у Facebook повідомила заступниця директора ДБР Ольга Варченко, зазначивши, що обшуки відбуваються на складах і на одному з підприємств агентства.

"Саме зараз проводимо санкціоновані судом обшуки і тимчасові доступи до документів у Державному агентстві резерву України. Причина – виявили прострочену продукцію на складах", – написала вона.

Варченко зазначила, що внаслідок неналежного виконання своїх обов'язків керівництвом і посадовими особами Держрезерву, на складах накопичилися продукти з простроченим терміном зберігання. За попередньою оцінкою, сума збитку становить близько 60,5 мільйона гривень.

ДБР почало кримінальне провадження за статтею 367 КК України, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 2 до 5 років.

ДБР InfoResist

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