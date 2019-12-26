Збиток на 15 млн: НАБУ прийшло з обшуками до міністерства України

У четвер, 26 грудня, детективи НАБУ прийшли з обшуками до Міністерства інформаційної політики України та держпідприємства "Захист інформаційного простору".

Про це в Facebook повідомив державний секретар в Міністерство культури, молоді та спорту України Артем Біденко.

"Обшуки проходять в рамках справи про тендер, проведеного в 2018 році на суму 15 млн гривень на просування України та бренду UkraineNOW на телеканалі CNN. За версією слідства, переможець тендеру компанія CFC Consulting не розмістила рекламу, незважаючи на наявність актів виконаних робіт від CNN. МІП нема чого приховувати, ми максимально співпрацювали і співпрацюємо зі слідством, щоб якомога швидше зафіксувати висновки", – йдеться в повідомленні.

У НАБУ поки коментарів щодо обшуку не давали.

НАБУ проводить обшук

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 грудня в Одесі співробітники НАБУ прийшли з обшуком до Одеської міської ради.

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