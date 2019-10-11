Збиток на 14 мільярдів: суд заарештував одіозного олігарха Фукса

У п'ятницю, 11 жовтня в Москві Таганський суд заочно заарештував одіозного олігарха, засновника девелоперської компанії MosCityGroup Павла Фукса, обвинуваченого в шахрайстві.

Як повідомляє "Інтерфакс", бізнесмена заочно заарештували терміном на два місяці.

"Суд знаходить клопотання слідства таким, що підлягає задоволенню. Суд постановив обрати щодо Фукса запобіжний захід у вигляді взяття під варту строком на два місяці, яка буде обчислюватися з моменту його видачі в Росію, або затримання на території РФ", – сказано в повідомленні.

Відзначимо, що Фукса звинувачували в особливо великому шахрайстві (ч. 4 ст. 159 КК РФ). У Росії його оголосили в міжнародний розшук.

Нагадаємо, що кримінальну справу в Росії було порушено в грудні 2018 року з самого початку щодо невстановлених осіб, що входив в MosCityGroup ТОВ "Олтер", які залучали кошти пайовиків на будівництво елітного житлового комплексу Sky House.

Як писали ЗМІ, представник Москомстройінвеста заявляв, що з 14 млрд рублів (5,3 млрд гривень), залучених на будівництво Sky House, вдалося вивести 7 млрд рублів.

Фукса в РФ входив до правління Російського союзу промисловців і підприємців. Крім MosCityGroup йому належало 10% акцій в збанкрутілому банку "Пушкіно", частки ще в декількох бізнесах.

Павло Фукс pravda.com.ua

ЧИМ "ПРОСЛАВИВСЯ" ПАВЛО ФУКС:

Павло Фукс цинічно реалізував аферу з паспортами. У нашому розпорядженні виявилися ексклюзивні документи, які є першим публічним доказом наявності подвійного громадянства у одіозного олігарха.

У серпні 2018 року Фукс відсудив у комунального підприємства "Київметрополітен" близько 2 млрд грн, завищивши суму позовних вимог. Щоб їх виплатити, київській підземці довелося різко підняти вартість проїзду на 3 грн, з яких 2 грн з кожної поїздки йдуть безпосередньо в кишеню путінського мільярдера.

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