Збиток на 14 мільярдів: суд заарештував одіозного олігарха Фукса

У п'ятницю, 11 жовтня в Москві Таганський суд заочно заарештував одіозного олігарха, засновника девелоперської компанії MosCityGroup Павла Фукса, обвинуваченого в шахрайстві.
Як повідомляє "Інтерфакс", бізнесмена заочно заарештували терміном на два місяці.
"Суд знаходить клопотання слідства таким, що підлягає задоволенню. Суд постановив обрати щодо Фукса запобіжний захід у вигляді взяття під варту строком на два місяці, яка буде обчислюватися з моменту його видачі в Росію, або затримання на території РФ", – сказано в повідомленні.
Відзначимо, що Фукса звинувачували в особливо великому шахрайстві (ч. 4 ст. 159 КК РФ). У Росії його оголосили в міжнародний розшук.
Нагадаємо, що кримінальну справу в Росії було порушено в грудні 2018 року з самого початку щодо невстановлених осіб, що входив в MosCityGroup ТОВ "Олтер", які залучали кошти пайовиків на будівництво елітного житлового комплексу Sky House.
Як писали ЗМІ, представник Москомстройінвеста заявляв, що з 14 млрд рублів (5,3 млрд гривень), залучених на будівництво Sky House, вдалося вивести 7 млрд рублів.
Фукса в РФ входив до правління Російського союзу промисловців і підприємців. Крім MosCityGroup йому належало 10% акцій в збанкрутілому банку "Пушкіно", частки ще в декількох бізнесах.
Павло Фукс
pravda.com.ua
ЧИМ "ПРОСЛАВИВСЯ" ПАВЛО ФУКС:
Павло Фукс цинічно реалізував аферу з паспортами. У нашому розпорядженні виявилися ексклюзивні документи, які є першим публічним доказом наявності подвійного громадянства у одіозного олігарха.
У серпні 2018 року Фукс відсудив у комунального підприємства "Київметрополітен" близько 2 млрд грн, завищивши суму позовних вимог. Щоб їх виплатити, київській підземці довелося різко підняти вартість проїзду на 3 грн, з яких 2 грн з кожної поїздки йдуть безпосередньо в кишеню путінського мільярдера.
OBOZREVATEL звернувся до президента Володимиру Зеленському із закликом зупинити цинічну аферу олігарха Фукса з київським метрополітеном.
Державна компанія "Надра України" фактично подарувала частку в газовому бізнесі російсько-українському олігарху. В результаті Україна втратила сотні мільярдів гривень.
Фукса підозрюють в прикритті схем з відмивання грошей колишнім президентом України і в спробах вивести "гроші Януковича" з країни.
Олігарх підозрюється в зв'язку з кримінальним авторитетом, який є одним з організаторів вбивства екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.
Фукс потрапив під спецрозслідування радника ФБР Роберта Мюллера. За даними американця, деякі українці, які були на інавгурації президента США Дональда Трампа, намагалися запропонувати "мирні" плани та інші угоди, що збігаються з інтересами Росії.
Намагався в'їхати в Мексику по українським паспортом на підставі візи США, яка була вклеєна в його російський паспорт.
Фукс, який перебрався в Україну, може здійснювати свої махінації на її території під заступництвом Кремля. Про це йдеться в розслідуванні Al Jazeera.
Після низки резонансних публікацій у нашому виданні Фукс почав тиснути на OBOZREVATEL і розгорнув чорну дискредитаційну кампанію проти глави редсовета ЗМІ Михайла Бродського.
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