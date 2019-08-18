Збитків на 700 тис.: топ-чиновника Житомира спіймали на злочині

Поліція оголосила заступнику Житомирського міського голови про підозру у службовій недбалості, яка призвела до 700 тисяч гривень збитків.

За даними прес-служби Нацполіціі, чиновник уклав з переможцем торгів заздалегідь збитковий тендер із закупівлі медобладнання з компанією, яка запропонувала значно вищу ціну, ніж інші учасники конкурсу.

"Чиновник під час проведення конкурсних торгів із закупівлі медичного обладнання порушила принцип економії використання бюджетних коштів, що в подальшому призвело до збитків бюджету на суму понад 700 тисяч гривень", – йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що запропонована ціна лота з однаковими технічними характеристиками у комерційної структури була значно вищою за інших учасників. Таким чином, чиновник при проведенні торгів із закупівлі медичного обладнання порушив принцип економії використання бюджетних коштів, що призвело до великих збитків.

поліція Ілюстрація

"Зібравши матеріали, що підтверджують причетність посадовця до вчинення кримінального правопорушення, йому було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 (Службова недбалість) Кримінального кодексу України. Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", – сказано в повідомленні поліції.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

14 серпня представники СБУ разом з НАБУ і ГПУ затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака і його помічника.

Спікер ГПУ Андрій Лисенко заявив, що підозрювані вимагали хабар в розмірі $1,1 млн за обіцянку забезпечити вплив на суддів ВСУ щодо винесення рішення на користь зацікавленої особи і також за здійснення впливу на відповідних посадових осіб Мінкультури та КМДА.

Адвокат Гримчака Тетяна Матяш заявила, що передача хабарі не була зафіксована, а замість 480 тис. Доларів у нього нібито вилучили півмільйона календариків.

Журналіст Юрій Бутусов вказав на кілька парадоксів в справі Гримчака.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!