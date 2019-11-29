Збитків майже на 1 млн: СБУ розкрила масштабні махінації з землею на Запоріжжі

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою Запорізької області викрили начальника одного з відділів ГУ Держгеокадастру на масштабних зловживаннях із земельними ділянками лісового фонду.

Як повідомила пресслужба СБУ, протягом 2018 року на підставних осіб було оформлено земельні ділянки у заповідній зоні загальною площею 4 гектари. Збитків державі завдано на майже 1 млн грн.

Під час проведення обшуків правоохоронці знайшли документи, що підтвердили проведення незаконних оборудок.

СБУ розкрила масштабні махінації з землею на Запорожжі Пресслужба СБУ

СБУ розкрила масштабні махінації з землею на Запорожжі Пресслужба СБУ

За зловживання владою або службовим становищем відповідно до ч. 2 ст. 364 ККУ, держслужбовцю оголошено про підозру у вчиненні злочину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також співробітники СБУ та Нацполіції провели обшуки у головному офісі АТ "Укргазвидобування".

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