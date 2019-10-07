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8 жовтня • оновлено в 13:38
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Збираються заочно заарештувати: Павло Фукс оголошений у розшук

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Одіозного бізнесмена Павла Фукса, який відомий численними аферами в Україні, оголосили в розшук у справі про шахрайство компанії MosCityGroup.

Про це з посиланням на джерела в суді Москви (Росія) повідомляє ТАСС. Слідство попросило заочно заарештувати Фукса.

"Таганський районний суд Москви повідомляє, що в провадженні суду перебуває матеріал про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту (заочно) щодо Фукса Павла Яковича, обвинуваченого за ч. 4 ст. 159 КК РФ. Він оголошений у розшук. Судове засідання призначене на 11 жовтня о 10:00 мск", – розповів представник суду.

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Павло Фукс оголошений у розшук

Павло Фукс оголошений у розшук

Українська правда

Пресслужба не уточнила, в зв'язку з якою справою Фуксу висунуто звинувачення. Як стало відомо, MosCityGroup була забудовником житлового комплексу Sky House площею майже 145 000 кв. м на вулиці Митній у Москві. Будувати будинки починала компанія "Олтер", створена братом бізнесмена Романом Фуксом, якого оголосили в розшук 5 жовтня.

У кінці 2018 року проти забудовника відкрили кримінальне провадження про шахрайство: слідство висунуло версію, що компанія не за призначенням використала кошти пайовиків. Будинок був побудований, проте його так і не ввели в експлуатацію.

Павло Фукс оголошений у розшук у справі компанії MosCityGroup

Павло Фукс оголошений у розшук у справі компанії MosCityGroup

cian.ru

ЧИМ "прославився" ПАВЛО ФУКС:

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Особа
Павло Фукс
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Panchenko Anatoliy
Panchenko Anatoliy
Выдать братиков в рашу, пусть посидят, а то ведь у нас правосудие вообще отсутствует.
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