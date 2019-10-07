Збираються заочно заарештувати: Павло Фукс оголошений у розшук

Одіозного бізнесмена Павла Фукса, який відомий численними аферами в Україні, оголосили в розшук у справі про шахрайство компанії MosCityGroup.
Про це з посиланням на джерела в суді Москви (Росія) повідомляє ТАСС. Слідство попросило заочно заарештувати Фукса.
"Таганський районний суд Москви повідомляє, що в провадженні суду перебуває матеріал про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту (заочно) щодо Фукса Павла Яковича, обвинуваченого за ч. 4 ст. 159 КК РФ. Він оголошений у розшук. Судове засідання призначене на 11 жовтня о 10:00 мск", – розповів представник суду.
Павло Фукс оголошений у розшук
Українська правда
Пресслужба не уточнила, в зв'язку з якою справою Фуксу висунуто звинувачення. Як стало відомо, MosCityGroup була забудовником житлового комплексу Sky House площею майже 145 000 кв. м на вулиці Митній у Москві. Будувати будинки починала компанія "Олтер", створена братом бізнесмена Романом Фуксом, якого оголосили в розшук 5 жовтня.
У кінці 2018 року проти забудовника відкрили кримінальне провадження про шахрайство: слідство висунуло версію, що компанія не за призначенням використала кошти пайовиків. Будинок був побудований, проте його так і не ввели в експлуатацію.
Павло Фукс оголошений у розшук у справі компанії MosCityGroup
cian.ru
ЧИМ "прославився" ПАВЛО ФУКС:
Павло Фукс цинічно реалізував аферу з паспортами. У нашому розпорядженні опинилися ексклюзивні документи, які є першим публічним доказом наявності подвійного громадянства в одіозного олігарха.
У серпні 2018 року Фукс відсудив у комунального підприємства "Київметрополітен" близько 2 млрд грн, завищивши суму позовних вимог. Щоб їх виплатити, київській підземці довелося різко підняти вартість проїзду на 3 грн, з яких 2 грн з кожної поїздки йдуть безпосередньо в кишеню путінського мільярдера.
OBOZREVATEL звернувся до президента Володимира Зеленського із закликом зупинити цинічну аферу олігарха Фукса з київським метрополітеном.
Державна компанія "Надра України" фактично подарувала частку в газовому бізнесі російсько-українському олігарху. В результаті Україна втратила сотні мільярдів гривень.
Фукса підозрюють у прикритті схем із відмивання грошей колишнім президентом України і в спробах вивести "гроші Януковича" з країни.
Олігарх підозрюється в зв'язку з кримінальним авторитетом, який є одним з організаторів убивства ексдепутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.
Фукс потрапив під спецрозслідування радника ФБР Роберта Мюллера. За даними американця, деякі українці, які були на інавгурації президента США Дональда Трампа, намагалися запропонувати "мирні" плани та інші угоди, що збігаються з інтересами Росії.
Намагався в'їхати в Мексику за українським паспортом на підставі візи США, яка була вклеєна в його російський паспорт.
Фукс, який перебрався в Україну, може здійснювати свої махінації на її території під заступництвом Кремля. Про це йдеться в розслідуванні Al Jazeera.
Після низки резонансних публікацій у нашому виданні Фукс почав тиснути на OBOZREVATEL і розгорнув чорну дискредитаційну кампанію проти глави редакційної ради ЗМІ Михайла Бродського.
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