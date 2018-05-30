Збирався в гості: друг Бабченко розповів про останні години його життя

Застрелений в Києві російський журналіст Аркадій Бабченко в день вбивства повернувся в місто після відпочинку за межами столиці.

Про останні години життя Бабченко розповів його друг, журналіст Юрій Мацарський, пише "Медуза".

Відзначається, що в будинку на вулиці Микільсько-Слобідській росіянин провів всього кілька місяців.

"Бабченко, кажуть його друзі, досить довго шукав житло в Києві та дуже радів, коли знайшов цю квартиру - йому сподобався цей район на березі річки. Друзі кажуть, що про цю квартиру знав досить вузьке коло людей. Однак нещодавно Бабченко пошкодив коліно, тому менше пересувався по місту - і почав активніше запрошувати до себе в гості", - сказано в матеріалі.

За словами Мацарський, 29 травня той повернувся до Києва після невеликої відпустки, проведеного за містом. Увечері Бабченко і його дружина Ольга, яка приїхала до нього з Москви, планували піти в гості.

Аркадій вийшов в магазин, розташований прямо поруч з будинком. Він повернувся додому, піднявся на ліфті на шостий поверх. Між поверхів або прямо на сходовій клітці його чекав вбивця. Коли Бабченко відкрив двері своєї квартири, вбивця почав стріляти йому в спину. Можливо, він використовував пістолет з глушником: гучних звуків пострілів ніхто не чув. Почувши хлопки, з ванної вийшла дружина Бабченка Ольга. Вона відразу ж викликала швидку допомогу.

Жителі сусіднього під'їзду розповіли, що автомобіль швидкої допомоги забрав Бабченка о 20:30, проте журналіст помер по дорозі в лікарню.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в МВС назвали подробиці і перші версії вбивства Бабченка. Також з'явилися перші фото вбитого журналіста і місця злочину, а також фоторобот можливого вбивці.