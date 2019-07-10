Збирав держтаємниці: СБУ викрила підполковника Нацгвардії з паспортом Росії

Українська контррозвідка викрила підполковника Нацгвардії, котрий в зоні бойових дій на Донбасі, збирав секретну інформацію.

У 2014 році він підтримав вторгнення Росії в Україну і виїхав до окупованого Криму для отримання російського громадянства, повідомили на сторінці СБУ в Facebook. Там він став на військовий облік країни-агресора і оформив собі російську військову пенсію.

У 2016 році він вступив на службу в Головне управління Національної гвардії і отримав доступ до державної таємниці. Він проявив ініціативу поїхати в район проведення АТО і, перебуваючи там, незаконно копіював секретні дані про виконання бойових завдань.

Права Росії СБУ в Facebook

Паспорт СБУ в Facebook

"Для попередження витоку і розголошення відомостей, що містять державну таємницю, СБУ вилучила інформацію, підполковника відсторонили від обов'язків", – уточнили в спецслужбі.

Як писав OBOZREVATEL, в червні на Харківщині завербований ФСБ Росії місцевий житель готувався підірвати Водопідготовчі комплекс, щоб відключити воду на території всього Харкова і міста Лозова.

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