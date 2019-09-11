Збиратиме буряки і сіятиме озимі: стало відомо, як живе Дронов у колонії

Геннадій Дронов, засуджений до 10 років позбавлення волі через аварію із шістьма загиблими у Харкові, в колонії на Полтавщині працюватиме на полі.

Про це повідомили "ФАКТИ". На полі Дронов збиратиме буряки і сіятиме озимі (щоб подивитися відео і фото, доскрольте сторінку до кінця).

За роботу Геннадій Дронов отримуватиме приблизно 5 тис. грн на місяць. Від тисячі до двох віддаватиме в колонію за комунальні послуги і харчування, частину – потерпілим в аварії.

Ходити на роботу Дронов буде у супроводі інспектора. За хорошу поведінку у колонії передбачені відпустки два тижні на рік.

Зайцева і Дронов 24tv.ua

У кімнаті, де мешкає Дронов, зазвичай перебувають від двох до шести чоловіків. Дозволяється користуватися планшетами, але без виходу в інтернет. Є їдальня з мікрохвильовою піччю і холодильником. Харчування – тричі на день.

Як зазначив адвокат Геннадія Дронова Сергій Перепелиця, він готує касаційну скаргу до Верховного суду, оскільки повну провину Дронова, упевнений він, суд так і не довів.

Кімната Геннадія Дронова "ФАКТИ"

Їдальня у Полтавській колонії "ФАКТИ"

Засудженим дозволяють користуватися комп'ютерами і планшетами "ФАКТИ"

Дронов ходитиме на роботу у супроводі "ФАКТИ"

Як писав OBOZREVATEL,у Покровському виправному центрі №79, куди на початку вересня етапували винуватицю смертельної ДТП в Харкові на вулиці Сумській Олену Зайцеву, виявили низку порушень. Серед них: працевлаштування засуджених за відсутності паспорта, залучення їх до суспільно корисної оплачуваної праці без укладання строкового трудового договору, неповідомлення територіальним органам Державної фіскальної служби про прийняття працівників (засуджених) на роботу, відсутність нарахування єдиного соціального внеску із заробітної плати, перевищення законодавчо встановлених розмірів відрахувань із заробітної плати тощо.

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