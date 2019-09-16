Збила, як Зайцева: у Харкові на Сумській трапилася мажорна ДТП

У Харкові пізно ввечері 15 вересня трапилася нова ДТП на вулиці Сумській, де 18 жовтня 2017 року Олена Зайцева збила насмерть шість осіб.

Audi TT збив на тротуарі чотирьох людей. Про це повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції у Харківській області.

"З тілесними ушкодженнями 27, 32, 47, 56-річних жінок доправили у лікарню", – йдеться в повідомленні.

У постраждалих діагностували легкі тілесні ушкодження. За кермом автомобіля перебувала 23-річна дівчина. За попередніми даними, на момент ДТП вона була тверезою.

У Харкові на Сумській трапилася нова ДТП Націполіція

В Харкові на Сумській трапилася нова ДТП Націполіція

В Харкові на Сумській трапилася нова ДТП Націполіція

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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