Головна Новини
16 вересня • оновлено в 11:20
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Збила, як Зайцева: у Харкові на Сумській трапилася мажорна ДТП

20.5т Читати матеріал російською

У Харкові пізно ввечері 15 вересня трапилася нова ДТП на вулиці Сумській, де 18 жовтня 2017 року Олена Зайцева збила насмерть шість осіб.

Audi TT збив на тротуарі чотирьох людей. Про це повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції у Харківській області.

Новини
"І взагалі вони всі брешуть!" У справі Зайцевої-Дронова намітився новий скандал

"З тілесними ушкодженнями 27, 32, 47, 56-річних жінок доправили у лікарню", – йдеться в повідомленні.

У постраждалих діагностували легкі тілесні ушкодження. За кермом автомобіля перебувала 23-річна дівчина. За попередніми даними, на момент ДТП вона була тверезою.

У Харкові на Сумській трапилася нова ДТП

У Харкові на Сумській трапилася нова ДТП

Націполіція

В Харкові на Сумській трапилася нова ДТП

В Харкові на Сумській трапилася нова ДТП

Націполіція

В Харкові на Сумській трапилася нова ДТП

В Харкові на Сумській трапилася нова ДТП

Націполіція

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "ДТП у Харкові на Сумській" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
ДТП у Харкові на Сумській
Особа
Олена Зайцева
Місце
Україна Харків
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
62
2
Смішно
6
Цікаво
44
Сумно
17
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel