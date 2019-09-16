Збила, як Зайцева: у Харкові на Сумській трапилася мажорна ДТП

У Харкові пізно ввечері 15 вересня трапилася нова ДТП на вулиці Сумській, де 18 жовтня 2017 року Олена Зайцева збила насмерть шість осіб.
Audi TT збив на тротуарі чотирьох людей. Про це повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції у Харківській області.
"З тілесними ушкодженнями 27, 32, 47, 56-річних жінок доправили у лікарню", – йдеться в повідомленні.
У постраждалих діагностували легкі тілесні ушкодження. За кермом автомобіля перебувала 23-річна дівчина. За попередніми даними, на момент ДТП вона була тверезою.
У Харкові на Сумській трапилася нова ДТП
Націполіція
В Харкові на Сумській трапилася нова ДТП
Націполіція
В Харкові на Сумській трапилася нова ДТП
Націполіція
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Експерти Харківського обласного бюро судово-медичних експертиз передали до Київського районного суду результати додаткової експертизи щодо Зайцевої. Вони не змогли встановити, чи була жінка під час ДТП під дією наркотичних або інших речовин.
Психіатр-нарколог Борис Михайлов заявив, що Зайцева таки була під дією лікарських препаратів із наркотичним ефектом.
У вівторок, 26 лютого 2019 року, Київський районний суд Харкова оголосив вирок у справі про смертельну ДТП на вулиці Сумській.
У Харкові у середу, 14 серпня, відбувся розгляд апеляцій учасників ДТП. Захист Дронова попросив дослідити результати автотехнічної та медичної експертиз, допитати експертів і лікаря-нарколога Федірко.
Харківський апеляційний суд залишив без задоволення апеляційні скарги захисту Дронова та Зайцевої у справі про смертельну ДТП на вулиці Сумській, в результаті чого вирок першої інстанції набув чинності.
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