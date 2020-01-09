Збила ракета РФ? В РНБО зробили гучну заяву про аварію Boeing 737

Серед можливих версій причин аварії літака МАУ в Тегерані буде розглянута і атака Boeing 737 зенітною ракетою російського ЗРК "Тор".
Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов, написав на своїй сторінці у Facebook журналіст Юрій Бутусов. За словами Данилова, група із 45 українських експертів, яка вже прибула до Ірану в ніч на 9 січня, шукатиме уламки ракети, якою могли збити пасажирський лайнер.
Секретар РНБО наголосив, що делегація веде переговори із представниками компетентних органів Ірану, зокрема іранського ІСАО – міжнародної організації цивільної авіації. Всього розглядається чотири ключові версії причин катастрофи:
ураження літака зенітною ракетою ЗРК, зокрема ЗРК "Тор", бо інформація про виявлення уламків російської ракети поблизу місця катастрофи вже з'явилася у мережі;
зіткнення з БПЛА або іншим літальним об'єктом;
руйнування і вибух двигуна з технічних причин;
вибух всередині літака в результаті терористичного акту.
Данилов уточнив, що до складу комісії з розслідування трагедії включені фахівці, які також беруть участь у міжнародному розслідуванні атаки російських військовослужбовців на малайзійський "Боїнг" МН-17 17 липня 2014 року в повітряному просторі України, а також в експертизі фрагментів російської зенітної ракети "Бук ", яка збила малайзійський літак.
"Наша комісія зараз узгоджує з іранською владою питання виїзду на місце катастрофи і має намір провести пошуки уламків російської зенітної ракети ЗРК "Тор" згідно з тими даними, які були опубліковані в інтернеті. Ми використовуємо всі напрацювання з розслідування атаки на "Боїнг" МН-17, щоби встановити істину і у справі про загибель українського літака у Тегерані", – сказав секретар РНБО.
Катастрофа МАУ в Ірані
Він наголосив, що хід дипломатичних переговорів з іранською стороною дає всі підстави сподіватися на співпрацю з усіх питань, включаючи участь української комісії у розшифруванні "чорних скриньок" літака, що розбився.
"Розслідування загибелі українських громадян перебуває на особистому контролі президента України, про всі дані, які можливо опублікувати, ми негайно інформуватимемо українське суспільство і ЗМІ", – пообіцяв Данилов.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, 8 січня розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).
З'явилися перші фото лайнера, що розбився. Також опубліковано відео з місця аварії.
ЗМІ повідомили, що всі пасажири і члени екіпажу загинули.
В результаті падіння літака Boeing 737 загинули 11 українців. У мережі показали їхні імена.
Пізніше МАУ опублікували повний список загиблих пасажирів і членів екіпажу під час аварії в Ірані літака Boeing 737. Серед загиблих пасажирів були дві українки – Олена Малахова і Ольга Кобюк.
У МАУ заявили, що літак встиг набрати висоту 2 400 м перед катастрофою, тому ймовірність помилки пілотів мінімальна.
Згідно з однією з неофіційних версій, український літак Boeing-737 помилково збили сили ППО Ірану.
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