Збила ракета РФ? В РНБО зробили гучну заяву про аварію Boeing 737

Серед можливих версій причин аварії літака МАУ в Тегерані буде розглянута і атака Boeing 737 зенітною ракетою російського ЗРК "Тор".

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов, написав на своїй сторінці у Facebook журналіст Юрій Бутусов. За словами Данилова, група із 45 українських експертів, яка вже прибула до Ірану в ніч на 9 січня, шукатиме уламки ракети, якою могли збити пасажирський лайнер.

Секретар РНБО наголосив, що делегація веде переговори із представниками компетентних органів Ірану, зокрема іранського ІСАО – міжнародної організації цивільної авіації. Всього розглядається чотири ключові версії причин катастрофи:

ураження літака зенітною ракетою ЗРК, зокрема ЗРК "Тор", бо інформація про виявлення уламків російської ракети поблизу місця катастрофи вже з'явилася у мережі;

зіткнення з БПЛА або іншим літальним об'єктом;

руйнування і вибух двигуна з технічних причин;

вибух всередині літака в результаті терористичного акту.

Данилов уточнив, що до складу комісії з розслідування трагедії включені фахівці, які також беруть участь у міжнародному розслідуванні атаки російських військовослужбовців на малайзійський "Боїнг" МН-17 17 липня 2014 року в повітряному просторі України, а також в експертизі фрагментів російської зенітної ракети "Бук ", яка збила малайзійський літак.

"Наша комісія зараз узгоджує з іранською владою питання виїзду на місце катастрофи і має намір провести пошуки уламків російської зенітної ракети ЗРК "Тор" згідно з тими даними, які були опубліковані в інтернеті. Ми використовуємо всі напрацювання з розслідування атаки на "Боїнг" МН-17, щоби встановити істину і у справі про загибель українського літака у Тегерані", – сказав секретар РНБО.

Катастрофа МАУ в Ірані

Він наголосив, що хід дипломатичних переговорів з іранською стороною дає всі підстави сподіватися на співпрацю з усіх питань, включаючи участь української комісії у розшифруванні "чорних скриньок" літака, що розбився.

"Розслідування загибелі українських громадян перебуває на особистому контролі президента України, про всі дані, які можливо опублікувати, ми негайно інформуватимемо українське суспільство і ЗМІ", – пообіцяв Данилов.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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