Головна Новини
9 січня • оновлено в 11:45
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Збила ракета РФ? В РНБО зробили гучну заяву про аварію Boeing 737

28.1т
Читати матеріал російською

Серед можливих версій причин аварії літака МАУ в Тегерані буде розглянута і атака Boeing 737 зенітною ракетою російського ЗРК "Тор".

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов, написав на своїй сторінці у Facebook журналіст Юрій Бутусов. За словами Данилова, група із 45 українських експертів, яка вже прибула до Ірану в ніч на 9 січня, шукатиме уламки ракети, якою могли збити пасажирський лайнер.

Секретар РНБО наголосив, що делегація веде переговори із представниками компетентних органів Ірану, зокрема іранського ІСАО – міжнародної організації цивільної авіації. Всього розглядається чотири ключові версії причин катастрофи:

  • ураження літака зенітною ракетою ЗРК, зокрема ЗРК "Тор", бо інформація про виявлення уламків російської ракети поблизу місця катастрофи вже з'явилася у мережі;

  • зіткнення з БПЛА або іншим літальним об'єктом;

  • руйнування і вибух двигуна з технічних причин;

  • вибух всередині літака в результаті терористичного акту.

Новини
Катастрофа Boeing в Ірані: у РНБО розкрили деталі розслідування

Данилов уточнив, що до складу комісії з розслідування трагедії включені фахівці, які також беруть участь у міжнародному розслідуванні атаки російських військовослужбовців на малайзійський "Боїнг" МН-17 17 липня 2014 року в повітряному просторі України, а також в експертизі фрагментів російської зенітної ракети "Бук ", яка збила малайзійський літак.

"Наша комісія зараз узгоджує з іранською владою питання виїзду на місце катастрофи і має намір провести пошуки уламків російської зенітної ракети ЗРК "Тор" згідно з тими даними, які були опубліковані в інтернеті. Ми використовуємо всі напрацювання з розслідування атаки на "Боїнг" МН-17, щоби встановити істину і у справі про загибель українського літака у Тегерані", – сказав секретар РНБО.

Катастрофа МАУ в Ірані

Катастрофа МАУ в Ірані

Він наголосив, що хід дипломатичних переговорів з іранською стороною дає всі підстави сподіватися на співпрацю з усіх питань, включаючи участь української комісії у розшифруванні "чорних скриньок" літака, що розбився.

"Розслідування загибелі українських громадян перебуває на особистому контролі президента України, про всі дані, які можливо опублікувати, ми негайно інформуватимемо українське суспільство і ЗМІ", – пообіцяв Данилов.

Новини
Авіакатастрофа українського літака в Ірані: при РНБО терміново створили оперативний штаб

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Особа
Олекcій Данілов
Місце
Україна
Тег
РНБО
Поділитися у Facebook
24
Коментарі
42
41
Смішно
42
Цікаво
10
Сумно
6
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
ефимов владимир
ефимов владимир
Ну не зря же Путин был в том районе, лично руководил наведением.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Федераст Пукинец
Федераст Пукинец
Американцы не того прибили, надо было на плешивую голову путлера ракету сбросить
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Ирис Ирис
Ирис Ирис
Вообще, цитировать Бутусова ( который в юности лечился в психоневрологическом диспансере) это дискредитировать, и так подмоченную фейками, репутацию Обоза.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги