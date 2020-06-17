Збила похресника та протягла за авто: з'явилися подробиці ДТП з дітьми на Вінниччині

Восьмирічний Вова найбільше постраждав в ДТП, яку влаштувала п'яна жінка в селі Слобідка Вінницькій області.

Як говориться в сюжеті ТСН, водійка збила хлопчика, переїхала колесами, а після ще протягла кілька метрів за машиною. Журналісти з'ясували, що потерпіла дитина виявився похресником горе-водійки.

"Він на велосипед впав, і вона переїхала через нього, на ніжках були протектори від машини. Він ще відразу плакав, а потім стали забирати в машину, то втратив свідомість", – розповіла бабуся хлопчика Тетяна Гаврилюк.

Тетяна Гаврилюк Скріншот

Також в аварії постраждав 6-річний Андрій, якого колесом розчавило палець на нозі. Також двох з дітей встиг виштовхнути з-під коліс старший брат, який наглядав за малюками.

Вову доставили в лікарню з черепно-мозковою травмою і провели операцію, після якої він вже прийшов до тями. Жінку після ДТП затримали та помістили в СІЗО.

"Водійка, який скоїла наїзд, оглянута і, в результаті, вміст алкоголю перевищив норму в п'ять разів. За вчинення такого злочину їй може загрожувати до 8 років позбавлення волі", – розповіла прессекретарка поліції Вінницькій області Анна Олійник.

Також з'ясувалося, що жінка не мала водійських прав і за кермом авто її в селі ніхто не бачив. Машина, на якій вона їхала, належить нинішньому чоловікові. А напередодні ДТП у неї помер її колишній чоловік, батько її дітей. Горе-водійка якраз поверталася з поминального обіду.

"Якщо допоможе дітей підняти, то пробачимо: садити не хочемо, у неї теж двоє дітей без батька, ще будуть без мами. Вона плакала, впала на коліна. Цілує руки і ноги", – додала Гаврилюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 червня в селі Слобідка Калинівського району на Вінниччині нетвереза місцева мешканка за кермом авто збила чотирьох дітей.