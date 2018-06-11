Зазнають поразки: озвучені втрати терористів на Донбасі

Ситуація на Донбасі минулого тижня (4 - 10 червня) загострилася - терористи били не тільки по українських військових, а й атакували об'єкт критичної інфраструктури Донецьку фільтрувальну станцію.

Однак, прорвати оборону українських захисників їм так і не вдалося, пише "Сегодня".

Так, бійці ЗСУ гідно відповідали терористам і завдали ворогові великих втрат - було вбито 15 осіб і 36 поранені.

За тиждень загинули два українських герої і 15 бійців потрапили у госпіталь.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ватажок "ДНР" Олександр Захарченко зізнався, що терористи на Донбасі щомісяця втрачають відомого командира.