Зазнають поразки: озвучені втрати терористів на Донбасі

Ситуація на Донбасі минулого тижня (4 - 10 червня) загострилася - терористи били не тільки по українських військових, а й атакували об'єкт критичної інфраструктури Донецьку фільтрувальну станцію.
Однак, прорвати оборону українських захисників їм так і не вдалося, пише "Сегодня".
Так, бійці ЗСУ гідно відповідали терористам і завдали ворогові великих втрат - було вбито 15 осіб і 36 поранені.
За тиждень загинули два українських герої і 15 бійців потрапили у госпіталь.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ватажок "ДНР" Олександр Захарченко зізнався, що терористи на Донбасі щомісяця втрачають відомого командира.
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