"Заздріть, біндери!" У мережі з'явилися нові фото розрухи в Криму

Окупанти заборонили експлуатацію причалів у декількох курортних містах анексованого Криму через їх руйнування.

Це сталося в Алушті, Судаку та Місхорі, повідомив блогер із ніком Vitauskas на своїй сторінці в Twitter, поділившись відповідними фото.

"У Криму ривок, стрибок і прорив!.. Щоб не пройшли солдати НАТО, експлуатація причалів заборонена – пасажири сідають на кораблі з пляжів по трапу. Заздріть, біндери!" – написав він.

Ілюстрація. Крим Соцмережі

twitter.com/Vitauskas_A

Відзначимо, ці об'єкти внесені в російську "федеральну цільову програму реконструкції", яка розрахована до 2022 року. За словами блогера, на ремонт причалів виділено більше ніж 2 млрд рублів.

twitter.com/Vitauskas_A

twitter.com/Vitauskas_A

Причал у Місхорі Крим. Реалії

Причал у Місхорі Крим. Реалії

Причал у Місхорі Крим. Реалії

Скрін коментарів до посту Vitauskas

Скрін коментарів до посту Vitauskas

У Криму ривок, стрибок і прорив!

Причали Алушти, Судака і Місхора відремонтували за російської Федеральної Цільовий Програмі за більш ніж ₽2 млрд.!

Щоб не пройшли солдати НАТО, експлуатація причалів заборонена - пасажири сідають на кораблі з пляжів по трапу.

Заздріть, біндери! pic.twitter.com/SapOYL0Gqz - Vіtаuskаs 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) July 24, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно жителі Армянська (Крим) організували пікет, щоб привернути увагу до проблеми кислотних викидів від заводу "Кримський титан".

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