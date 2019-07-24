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"Заздріть, біндери!" У мережі з'явилися нові фото розрухи в Криму

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Окупанти заборонили експлуатацію причалів у декількох курортних містах анексованого Криму через їх руйнування.

Це сталося в Алушті, Судаку та Місхорі, повідомив блогер із ніком Vitauskas на своїй сторінці в Twitter, поділившись відповідними фото.

"У Криму ривок, стрибок і прорив!.. Щоб не пройшли солдати НАТО, експлуатація причалів заборонена – пасажири сідають на кораблі з пляжів по трапу. Заздріть, біндери!" – написав він.

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Ілюстрація. Крим

Ілюстрація. Крим

Соцмережі

"Заздріть, біндери!" У мережі з'явилися нові фото розрухи в Криму

twitter.com/Vitauskas_A

Відзначимо, ці об'єкти внесені в російську "федеральну цільову програму реконструкції", яка розрахована до 2022 року. За словами блогера, на ремонт причалів виділено більше ніж 2 млрд рублів.

"Заздріть, біндери!" У мережі з'явилися нові фото розрухи в Криму

twitter.com/Vitauskas_A

"Заздріть, біндери!" У мережі з'явилися нові фото розрухи в Криму

twitter.com/Vitauskas_A

Причал у Місхорі

Причал у Місхорі

Крим. Реалії

Причал у Місхорі

Причал у Місхорі

Крим. Реалії

Причал у Місхорі

Причал у Місхорі

Крим. Реалії

"Заздріть, біндери!" У мережі з'явилися нові фото розрухи в Криму

Скрін коментарів до посту Vitauskas

"Заздріть, біндери!" У мережі з'явилися нові фото розрухи в Криму

Скрін коментарів до посту Vitauskas

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно жителі Армянська (Крим) організували пікет, щоб привернути увагу до проблеми кислотних викидів від заводу "Кримський титан".

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Теми
Анексія Криму Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
Новини Криму відпочінок Крим фотографии Росія
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Масленко Валентин
Масленко Валентин
ПХАХААХ)))))))) ЭТО ПРИЧАЛЫ 1900-лохматого года, Уссраина НИ РАЗУ ИХ НЕ РЕМОНТИРОВАЛА! Уверен, что прописанный срок служюбы не более 30 лет! Но ничего! Россия восстановит.
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Масленко Валентин, ось відновець - тоді і виставляй свої 28 см...
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Ну , то что после Украины в Крыму ,всю инфраструктуру проще ,построить заново ,чем отремонтировать ,обозреватель пишет постоянно! Но странно ,что он уже не пишет про недавно построенный мост Кличко ,на котором уже пошли трещины в бетоне!
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Деньги выделены, будет сделано. А сколько Украина выделяла на ремонт этих причалов и когда?
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