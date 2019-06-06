Кучму звинуватили в "ударі" по ЗСУ

Ініціатива, озвучена главою української делегації в Тристоронній контактній групі Леонідом Кучмою про те, що нові домовленості про "режим тиші" на Донбасі повинні містити норму "не стріляти у відповідь", завдала удару по морально-психологічному стану військовослужбовців Збройних Сил України.

Таку думку в блозі OBOZREVATEL висловив народний депутат України (фракція "Народний Фронт"), координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук. "Навіть якщо ця ініціатива не буде реалізована у вигляді конкретних наказів і директив з боку Генерального штабу, я впевнений, що це вже сильно б'є по морально-психологічному стану наших військовослужбовців", - заявив він.

Тимчук додав: "Це стосується не тільки зони ООС. Люди, які несуть службу в тилу, розуміють: коли в зоні бойових дій забороняють використовувати зброю навіть для самозахисту, в якості вогню у відповідь, армія втрачає сенс як така".

Боєць ВСУ, ілюстрація ГолосUA

Він також переконаний в тому, що сам факт озвучування подібної ініціативи "різко підвищує морально-психологічний дух противника, тобто російських окупантів".

Таким чином, "вже на рівні політичної заяви у вигляді ще не здійсненої ідеї, ця ідея, будучи озвученою, завдала величезної шкоди", - резюмував нардеп.

Як писав OBOZREVATEL, раніше екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко в контексті ініціативи "не стріляти у відповідь" заявив: перш ніж реалізовувати її, ВСУ слід завдати противнику втрати, рівні тим, які були завдані ВСУ.

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