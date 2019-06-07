"Завжди рвалися у бій": на Донбасі загинули два воїни "Азову". Фото Героїв

У четвер, 7 червня, під час прицільного артилерійського вогню на Світлодарській дузі загинули двоє бійців спецпідрозділу "Азов" — Дмитро Пругло ("Круглий") і Максим Олексюк ("Максон").

Окупанти обстріляли позиції українських захисників під Новолуганським з артилерії 122 мм і мінометів 120 мм, повідомляється на офіційному сайті "Азова".

Зазначається, що полтавець Дмитро "Круглий" Пругло прийшов до "Азову" ще у 2014 році, брав участь в усіх ключових боях підрозділу, де виявив свої хоробрість і професіоналізм. Обіймав посаду заступника командира роти з роботи з особовим складом, його бійці завжди брали з нього приклад і щиро поважали. Йому було 28 років.

Дмитро Пругло Сайт "Азова"

Дмитро Пругло Сайт "Азова"

23-річний Максим "Максон" Олексюк із Козятина (Вінницька область) приєднався до полку у 2017 році, за півтора роки служби виявив себе як відданий військовій справі, відповідальний і щирий побратим.

Максим Олексюк Сайт "Азова"

Максим Олексюк Сайт "Азова"

Максим Олексюк Сайт "Азова"

"Цей військовий злочин ще раз демонструє, що будь-які домовленості чи з Росією, чи з її маріонетками "Л/ДНР" нічого не варті. Цим нелюдам невідомі поняття військової честі та гідності. Хочемо запевнити і поставити перед фактом весь світ — ми помстимося за загибель наших побратимів у сто крат! Знайте, російські свині, які прийшли на українську землю зі зброєю в руках, кожен із вас заплатить своїм життям за смерть наших братів! Ви вже покійники!" — написали на сайті спецпідрозділу, де служили загиблі Герої.

На сторінці одного із загиблих захисників, Дмитра Пругла, його друзі влаштували стихійний флешмоб — вони постять його фото і пишуть слова скорботи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилася інформація про про трагічну і передчасну смерть Ігоря Прозапаса (друга "Кіхота") — колишнього заступника командира полку "Азов" із застосування артилерії. Він помер від хвороби серця.

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