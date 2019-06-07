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/Розслідування

"Завжди рвалися у бій": на Донбасі загинули два воїни "Азову". Фото Героїв

1.9тЧитати матеріал російською

У четвер, 7 червня, під час прицільного артилерійського вогню на Світлодарській дузі загинули двоє бійців спецпідрозділу "Азов" — Дмитро Пругло ("Круглий") і Максим Олексюк ("Максон").

Окупанти обстріляли позиції українських захисників під Новолуганським з артилерії 122 мм і мінометів 120 мм, повідомляється на офіційному сайті "Азова".

Зазначається, що полтавець Дмитро "Круглий" Пругло прийшов до "Азову" ще у 2014 році, брав участь в усіх ключових боях підрозділу, де виявив свої хоробрість і професіоналізм. Обіймав посаду заступника командира роти з роботи з особовим складом, його бійці завжди брали з нього приклад і щиро поважали. Йому було 28 років.

Дмитро Пругло

Дмитро Пругло

Сайт "Азова"

Дмитро Пругло

Дмитро Пругло

Сайт "Азова"

23-річний Максим "Максон" Олексюк із Козятина (Вінницька область) приєднався до полку у 2017 році, за півтора роки служби виявив себе як відданий військовій справі, відповідальний і щирий побратим.

Новини
Війна за незалежність України: на Донбасі підло вбили трьох військових ЗСУ
Максим Олексюк

Максим Олексюк

Сайт "Азова"

Максим Олексюк

Максим Олексюк

Сайт "Азова"

Максим Олексюк

Максим Олексюк

Сайт "Азова"

"Цей військовий злочин ще раз демонструє, що будь-які домовленості чи з Росією, чи з її маріонетками "Л/ДНР" нічого не варті. Цим нелюдам невідомі поняття військової честі та гідності. Хочемо запевнити і поставити перед фактом весь світ — ми помстимося за загибель наших побратимів у сто крат! Знайте, російські свині, які прийшли на українську землю зі зброєю в руках, кожен із вас заплатить своїм життям за смерть наших братів! Ви вже покійники!" — написали на сайті спецпідрозділу, де служили загиблі Герої.

На сторінці одного із загиблих захисників, Дмитра Пругла, його друзі влаштували стихійний флешмоб — вони постять його фото і пишуть слова скорботи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилася інформація про про трагічну і передчасну смерть Ігоря Прозапаса (друга "Кіхота") — колишнього заступника командира полку "Азов" із застосування артилерії. Він помер від хвороби серця.

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Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіВійна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Тег
"Азов"
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Два наглухо, и ещё восемь ранено! Не куй пить в одном блиндаже!
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Мельниченко Людмила
Мельниченко Людмила
Наша величезна шана і подяка справжнім патріота, громадянам України, що не шкодують найцінніше- життя, заради свободы своєї Батьківщини!!! Будемо ж достойні наших Героїв, наших дорогих синів і братів і борґмося разом і до кінця за нашу державу!!!
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Круглый и Максон...в котле..парятся...черти их топят...собакам собачья смерть
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