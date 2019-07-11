Зав'язав очі і різав: на Харківщині збоченець добу ґвалтував дівчину. фото

У місті Первомайський на Харківщині невідомий чоловік протягом доби ґвалтував 19-річну дівчину.

Про це повідомляє пресслужба ГУНПУ в Харківській області. Це сталося 9 липня цього року. За словами дівчини стало відомо, що чоловік утримував її в будинку у селі Сиваш. В якому саме приміщенні вона перебувала, постраждала не змогла пояснити, адже зловмисник зав'язував їй очі ганчіркою. (Щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Співробітники сектору кримінальної поліції провели низку заходів і встановили схожого за описом дівчини чоловіка. Потерпіла впізнала зловмисника. Ним виявився 54-річний житель села. Раніше чоловік неодноразово був судимий за зґвалтування неповнолітніх", – йдеться в повідомленні.

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Пресслужба ГУ НП у Харківській області

З місця події поліцейські вилучили речові докази: мотузку, якою чоловік пов'язував руки й ноги дівчини, саморобний ніж, яким він завдав їй порізу долоні, тощо. Вилучене направлено на дослідження.

Дані про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 5 років. Він затриманий у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Зараз триває досудове слідство.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 липня Верховна Рада України проголосувала за посилення відповідальності за злочини, вчинені щодо малолітніх, неповнолітніх та осіб, які не досягли статевої зрілості.

Останнім часом жахливі випадки накрили Україну. Наприклад, 19 червня в населеному пункті Іванівка Одеської області знайшли тіло зниклої 11-річної Даші Лук'яненко. Потім під Дніпром знайшли тіло 13-річної дівчинки Інни, яку тиждень шукала поліція. Вбивцею виявився раніше судимий рецидивіст.

Після жорстокого вбивства Даші Лук'яненко і низки інших гучних злочинів в Україні активізувалася тема покарання для педофілів. У Верховній Раді запропонували нарешті ухвалити закон про реєстр сексуальних злочинців. Відповідна петиція з'явилася на сайті парламенту і рекордно швидко зібрала необхідну кількість підписів.

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