"Зав'язали очі і поставили на коліна": як Бабченка бійці АТО повели на розстріл

Вбитого 29 травня в Києві російського журналіста Аркадія Бабченко в 2014 році хотіли розстріляти українські десантники на горі Карачун.

Про це написав на своїй сторінці в Facebook волонтер Юрій Касьянов.

За його словами, вони потрапили на Карачун після того, як їх не взяв на в подальшому збитий вертоліт генерал Кульчицький.

"До Карачун ми таки добралися. Після того, як в засідку потрапив конвой десантників, які доставляли, в тому числі, воду на оточену гору, ми - волонтери... вирішили відшукати воду на Карачуні... Зі мною, крім хлопців-бурильників були (теперішній спікер МВС України. - Ред.) Артем Шевченко і Аркадій Бабченко... Ми встигли почати роботу по бурінню, облазити всі закутки, пофоткатися, як раптом трапилася безглузда штука - десантура звинуватила журналістів у шпигунстві..."- пише Касьянов.

Волонтер зазначає, що через це Бабченко і Шевченко були жорстоко побиті.

"Твої люди?" - запитав командир, показуючи на тих, хто сидить на підлозі чоловіків в одних трусах з мішками на голові. "Журналісти", - відповів я. "Шпигуни", - резюмував він. "Ми тебе розстріляємо", - примовляв покійний (волонтер Андрій Галущенко. - Ред.) Ендрю. Він чомусь теж вирішив, що я - російський шпигун. У обложеній фортеці так буває. Дзвінки до Києва, високому начальству, не допомагали. Київ радив триматися, пропонував налагодити контакти з військовими, і закликав до спокою. І мені вже майже вдалося домовитися, коли Бабченко повели на розстріл", - розповів Касьянов.

Після цього Бабченко зав'язали очі і поставили на коліна, погрожуючи розстрілом.

"Він плакав, стукав зубами від холоду і від жаху, що відбувається, і просив його не вбивати. Я стояв поруч, і незворушно курив сигарету. Я знав, що це - перевірка. Що якщо я заступлюся - мене теж зв'яжуть, поб'ють, і я вже нічим не зможу допомогти... Пролунала автоматна черга. Аркаша впав обличчям вниз, в рідку дощову багнюку. Після чого його, виючого від відчайдушного страху, волоком перетягли в розташування Івано-Франківського "Беркута", і засунули в каналізаційний колодязь, де аж кишіло пацюками. Треба віддати належне "беркутам" - вони навідріз відмовилися лишати такого ув'язненого в настільки безвихідному становищі - Аркаша розв'язали руки, принесли теплий одяг, і мені вже майже вдалося домовитися з командиром, що хлопців відпустять... Але ініціатива на місцях - та, яка карається, - закінчилася тим, що Бабченко і Шевченко вивезли за межі Карачун, і кинули в сірій зоні", - продовжив Касьянов.

Він зазначив, тоді журналістам допомогли волонтери і забрали їх у безпечне місце.

Як писав OBOZREVATEL , у російського журналіста Аркадія Бабченко було шестеро прийомних дітей, з яких троє доводяться один одному рідними братами і сестрами.