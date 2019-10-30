"Завтра ядерна хмара буде в Кремлі": названа "страховка" України від удару РФ

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що ракета "Булава", випробування якої відбулися в Росії, не буде застосована проти України.

"Чи має Україна напружитися через "Булаву"? Ні. "Булава" – ракета дальнього радіусу дії", – сказав він у блозі OBOZREVATEL.

Як пояснив експерт, "величезна перевага" України полягає в тому, що "ми суміжна з Російською Федерацією держава". За його словами, це є "нашою страховкою" від застосування ядерної зброї дальнього радіусу дії.

Ядерна хмара завтра може бути в Кремлі

"Від Києва до Москви – 850 кілометрів, і якщо вони бахнуть по нам ядерним ударом, то вони можуть спіймати ядерну хмару, як це було у випадку з трагедією в Сєверодвінську. Тоді ядерний шлейф пройшов по всій європейській частині РФ аж до Азербайджану й Казахстану, оминувши нашу територію", – нагадав Жданов.

"А якщо вони, не дай Бог, рвонуть щось у нас, то ядерна хмара завтра може бути в Кремлі. Її ж ніхто не зупинить – це залежить від вітру, опадів і інших погодних умов", – зауважив він.

Як писав OBOZREVATEL, 30 жовтня стало відомо про те, що в Росії атомний підводний човен стратегічного призначення проєкту 955А "Борей-А" "Князь Володимир" вперше здійснив пуск міжконтинентальної балістичної ракети "Булава". Випробування відбулися в Білому морі й закінчилися успішно, запевнили у військовому відомстві РФ.

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