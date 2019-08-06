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"Завтра прийдуть з автоматами": Цимбалюк назвав головного ворога України після Росії

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Крім боротьби з Росією Україна не повинна забувати і про її п'яту колону на своїй території – партію "Опозиційна платформа - За життя", яка показала другий результат на парламентських виборах.

Адже саме ця політсила всіляко виправдовує дії країни-агресора і заперечує факт військового вторгнення, зазначив український журналіст Роман Цимбалюк у ефірі телеканалу ATR (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Росіян роззомбувати неможливо. Давайте хоча б спробуємо поставити собі питання: може, нам хоча б відстояти свою країну, хоча б те, що залишилося? Тому що 13% у партії Путіна в Україні", – обурився він.

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"Х*хлів можна х*рачити?!" Цимбалюк розніс росіян за лукавство

Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

Скріншот відео

"Ось команда Зеленського каже, що вони Порошенка хочуть люструвати і його людей. Але насправді головною загрозою і з точки зору політики, і не тільки політики є саме ось ці хлопці, які спочатку тут нам розповідають, що немає ніякої війни, Росія – друг, Крим ми загубили, йшли і загубили, а завтра вони прийдуть з автоматами", – застеріг Цимбалюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська журналістка Яніна Соколова вважає, що факт того, що прокремлівська партія "Опозиційна платформа – За життя" стане другою за чисельністю у новій Верховній Раді, свідчить про те, що 13% громадян України дізналися про свою країну від президента Росії Володимира Путіна.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Роман Цимбалюк
Місце
Україна
Тег
"Опозиційна платформа - За життя"
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Юг Руси
Юг Руси
"Мощно"! ..... и смешно ))))))))))))))))))
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Карпов Стас
Карпов Стас
13% - это та часть граждан Украины, которая не только не верит в "российское вторжение", но и просто не побоялась открыто заявить о своей позиции. Сильные люди.
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Kutovoy Yuriy
Kutovoy Yuriy
Карпов Стас, - А главное - подлые! Чего им бояться россиян, ведь уничтожению, по-прежнему, как и в 33-37 годах, подлежат украинцы!
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Иванов Дмитрий
Иванов Дмитрий
Лол)))) Ушастого побрили))
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Kutovoy Yuriy
Kutovoy Yuriy
Иванов Дмитрий, - Что-то знакомое согрело душу?
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