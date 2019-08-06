"Завтра прийдуть з автоматами": Цимбалюк назвав головного ворога України після Росії

Крім боротьби з Росією Україна не повинна забувати і про її п'яту колону на своїй території – партію "Опозиційна платформа - За життя", яка показала другий результат на парламентських виборах.

Адже саме ця політсила всіляко виправдовує дії країни-агресора і заперечує факт військового вторгнення, зазначив український журналіст Роман Цимбалюк у ефірі телеканалу ATR (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Росіян роззомбувати неможливо. Давайте хоча б спробуємо поставити собі питання: може, нам хоча б відстояти свою країну, хоча б те, що залишилося? Тому що 13% у партії Путіна в Україні", – обурився він.

Роман Цимбалюк Скріншот відео

"Ось команда Зеленського каже, що вони Порошенка хочуть люструвати і його людей. Але насправді головною загрозою і з точки зору політики, і не тільки політики є саме ось ці хлопці, які спочатку тут нам розповідають, що немає ніякої війни, Росія – друг, Крим ми загубили, йшли і загубили, а завтра вони прийдуть з автоматами", – застеріг Цимбалюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська журналістка Яніна Соколова вважає, що факт того, що прокремлівська партія "Опозиційна платформа – За життя" стане другою за чисельністю у новій Верховній Раді, свідчить про те, що 13% громадян України дізналися про свою країну від президента Росії Володимира Путіна.

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