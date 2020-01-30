Завозять снайперів і танки: розвідка засікла небезпечні провокації терористів на Донбасі

Російські терористи на Донбасі активізували роботу снайперів, а також попалися на стягуванні важкої бронетехніки й артилерії до лінії зіткнення.

Про це повідомили на сайті Міноборони України, посилаючись на дані Головного управління розвідки.

Зокрема зазначається, що командування російсько-окупаційних військ продовжує активно застосовувати снайперів на передових позиціях з'єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК ВС РФ. Йдеться, перш за все, про Авдіївський, Бахмутський, Торецький, Сєвєродонецький, Попаснянський та Маріупольський напрями.

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"Таким чином противник намагається деморалізувати особовий склад підрозділів Об'єднаних сил, завдати втрат і спровокувати у відповідь вогонь. Російсько-окупаційне командування залучає додаткові снайперські пари, які не належать до штатних підрозділів 1, 2 АК РФ і прибувають на тимчасово окуповану територію в Донецькій і Луганській областях з території Росії через неконтрольовані Україною ділянки кордону", – йдеться у зведенні.

Що стосується нарощування кількості бронетехніки й артилерії терористами, то воно здійснюється в рамках планової ротації передових підрозділів з'єднань і частин 1 і 2 АК РФ.

Так, противник здійснює посилення мотострілецьких підрозділів танками і артилерією. Зокрема, окупанти з порушенням домовленостей про встановлення зон відведення важкого озброєння приховано зосереджують танки, самохідні артилерійські установки і ракетні системи залпового вогню поблизу лінії зіткнення.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

українська сторона Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування також зафіксувала на тимчасово окупованих територіях Донбасу присутність російського важкого озброєння – гаубиць і 50 танків.

Волонтери міжнародної організації InformNapalm спрогнозували, що загострення бойових дій на Донбасі, ймовірно, посилюватиметься. На це вказує збільшення використання великокаліберної зброї з боку російських окупаційних військ.

Нагадаємо, 24 січня російські окупаційні війська перед обстрілами позицій ЗСУ перекинули великокаліберні артилерійські системи через житлові населені пункти на Донбасі.

Спостерігачі зафіксували переміщення трьох одиниць самохідних артилерійських установок 2С9 "Нона-С", 120 мм, які прямували на захід у житловому масиві Київського району міста Донецька.

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