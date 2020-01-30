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30 січня • оновлено в 16:18
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Завозять снайперів і танки: розвідка засікла небезпечні провокації терористів на Донбасі

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Російські терористи на Донбасі активізували роботу снайперів, а також попалися на стягуванні важкої бронетехніки й артилерії до лінії зіткнення.

Про це повідомили на сайті Міноборони України, посилаючись на дані Головного управління розвідки.

Зокрема зазначається, що командування російсько-окупаційних військ продовжує активно застосовувати снайперів на передових позиціях з'єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК ВС РФ. Йдеться, перш за все, про Авдіївський, Бахмутський, Торецький, Сєвєродонецький, Попаснянський та Маріупольський напрями.

Танк

Танк

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"Таким чином противник намагається деморалізувати особовий склад підрозділів Об'єднаних сил, завдати втрат і спровокувати у відповідь вогонь. Російсько-окупаційне командування залучає додаткові снайперські пари, які не належать до штатних підрозділів 1, 2 АК РФ і прибувають на тимчасово окуповану територію в Донецькій і Луганській областях з території Росії через неконтрольовані Україною ділянки кордону", – йдеться у зведенні.

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Що стосується нарощування кількості бронетехніки й артилерії терористами, то воно здійснюється в рамках планової ротації передових підрозділів з'єднань і частин 1 і 2 АК РФ.

Так, противник здійснює посилення мотострілецьких підрозділів танками і артилерією. Зокрема, окупанти з порушенням домовленостей про встановлення зон відведення важкого озброєння приховано зосереджують танки, самохідні артилерійські установки і ракетні системи залпового вогню поблизу лінії зіткнення.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • українська сторона Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування також зафіксувала на тимчасово окупованих територіях Донбасу присутність російського важкого озброєння – гаубиць і 50 танків.

  • Волонтери міжнародної організації InformNapalm спрогнозували, що загострення бойових дій на Донбасі, ймовірно, посилюватиметься. На це вказує збільшення використання великокаліберної зброї з боку російських окупаційних військ.

  • Нагадаємо, 24 січня російські окупаційні війська перед обстрілами позицій ЗСУ перекинули великокаліберні артилерійські системи через житлові населені пункти на Донбасі.

  • Спостерігачі зафіксували переміщення трьох одиниць самохідних артилерійських установок 2С9 "Нона-С", 120 мм, які прямували на захід у житловому масиві Київського району міста Донецька.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Міністерство оборони України Головне управління розвідки
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