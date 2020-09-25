Заворушення в Нових Санжарах: учасники отримали по п'ять років в'язниці

Новосанжарський районний суд виніс вирок двом чоловікам, які в лютому 2020 року кидали каміння і цеглу в поліцейських, коли в селище привезли евакуйованих з Китаю українців.

Обвинувачені визнали свою провину і погодилися на покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі, повідомили на сайті суду.

При цьому громадяни отримали випробувальний термін на рік. Якщо за цей час вони не вчинять злочини, то п'ять років у в'язниці сидіти не будуть.

Суд встановив, що підсудні брали активну участь в масових заворушеннях у Нових Санжарах, кидали в правоохоронців каміння та цеглу, коли на території санаторію проїжджали автобуси з евакуйованими. В результаті зіткнень п'ятеро силовиків отримали травми різного ступеня тяжкості.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в селищі Нові Санжари Полтавської області 20 лютого понад 2 тисяч осіб заблокували дорогу для проїзду автобусів з евакуйованими з китайського міста Ухань, де вирував коронавірус.

Між силовиками і місцевими жителями відбулися масштабні сутички – постраждали 10 осіб.