На 6-му році війни: завод ексміністра Януковича на Сумщині зловили на торгівлі з Росією

Журналісти з'ясували, що Свеський насосний завод, який розташований у Сумській області і підпорядковується колишньому міністру оборони часів президентства Віктора Януковича Павлу Лебедєву, поставляє устаткування на порохові заводи Росії.

Відповідне розслідування опублікували автори проєкту "Схеми" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що сам Лебедєв "зник" у 2014 році. Його оголосили в розшук і запідозрили в причетності до розстрілів на Майдані. Примітно, що колишній чиновник не приховує свого місця перебування, козиряючи в соцмережах фото з окупованого Севастополя.

Завод на Сумщині зловили на торгівлі з Росією

Завод Лебедєва спіймали на торгівлі з Росією Радіо Свобода

Завод Лебедєва спіймали на торгівлі з Росією Радіо Свобода

Журналісти також знайшли ймовірний будинок Лебедєва – особняк на скелястому березі із захопленим пляжем у Севастополі.

Особняк Лебедєва в Криму Радіо Свобода

Також вдалося з'ясувати, що сім'я ексміністра пов'язана з уже згаданим заводом на Сумщині. Підприємство на шостому році війни з Росією поставляє продукцію на її військові заводи.

У РНБО той факт, що завод не перебуває під санкціями, пояснили відсутністю відповідних пропозицій щодо підприємства.

Чим займається Свеський завод і як він потрапив під контроль Лебедєва

Аналізуючи дані відкритих реєстрів, можна помітити, що після втечі Павла Лебедєва група компаній "Інтер Кар Груп", яку пов'язували з ним і бізнесменом Леонідом Юрушевим, отримала нову назву – "Аурум Груп", а її засновником виступила дочка ексміністра Олена Лебедєва.

Завод Лебедєва спіймали на торгівлі з Росією Радіо Свобода

Завод Лебедєва спіймали на торгівлі з Росією Радіо Свобода

До недавнього часу Свеський насосний завод входив у "Інтер Кар Груп", тепер же він відноситься до "Аурум Груп".

Завод Лебедєва спіймали на торгівлі з Росією Радіо Свобода

Завод Лебедєва спіймали на торгівлі з Росією Радіо Свобода

Свеса – прикордонне селище в Сумській області. За 16 кілометрів звідти – державний кордон із Росією. Завод, розташований там, виробляє продукцію, яка, як вказано на його сайті, використовується в енергетиці, металургії, харчовій та нафтовидобувній галузях.

На офіційному сайті заводу вказано, що продукція підприємства на території Російської Федерації реалізується чотирма компаніями. Із них дві реалізують продукцію виключно Свеського насосного заводу.

Йдеться про "Торговий дім "Свеський насосний завод" і компанію "ОСВ". За інформацією, отриманою від джерела "Схем" на митниці, близько 90% експорту Свеського насосного заводу потрапляє в Росію.

На заводі співпрацю з агресором пояснили тим, що вони нібито навіть не знають, кому продають їх насоси дилери, отже, самі торгівлю з Росією нібито не ведуть.

Завод Лебедєва спіймали на торгівлі з Росією Радіо Свобода

Завод Лебедєва спіймали на торгівлі з Росією Радіо Свобода

Завод Лебедєва спіймали на торгівлі з Росією Радіо Свобода

Завод Лебедєва спіймали на торгівлі з Росією Радіо Свобода

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що компанія фірми друга президента Росії Володимира Путіна, російського олігарха Олега Дерипаски видобуває з надр України кварцит, який постачають у Росію.

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