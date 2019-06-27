Завіз бійців ЗСУ у полон: стало відомо, кого хоче звільнити Медведчук

Боєць ЗСУ Максим Горяїнов, якого хоче звільнити з полону "Л/ДНР" Віктор Медведчук, був за кермом авто, яке в кінці травня потрапило на окуповану територію.

На цей момент звернула увагу дружина одного з полонених українців Олена Дуванова-Рожкова. Тоді в полоні терористів виявилося відразу вісім військовослужбовців.

"Пан Медведчук звільнив одного з восьми українських військовослужбовців, які нещодавно потрапили в полон, Горяїнова Максима. Що б всі розуміли, ця людина була за кермом і сприяла тому, щоб машина з військовими, серед яких мій чоловік, Дуванов Кім, заїхала на непідконтрольну територію . Ось, кого звільняє Медведчук", - написала вона.

Віктор Медведчук 24news.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ході брифінгу 27 червня Зеленський жорстко висловився на адресу Віктора Медведчука щодо його дій по поверненню полонених українців.

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