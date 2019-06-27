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Завіз бійців ЗСУ у полон: стало відомо, кого хоче звільнити Медведчук

2.9тЧитати матеріал російською

Боєць ЗСУ Максим Горяїнов, якого хоче звільнити з полону "Л/ДНР" Віктор Медведчук, був за кермом авто, яке в кінці травня потрапило на окуповану територію.

На цей момент звернула увагу дружина одного з полонених українців Олена Дуванова-Рожкова. Тоді в полоні терористів виявилося відразу вісім військовослужбовців.

"Пан Медведчук звільнив одного з восьми українських військовослужбовців, які нещодавно потрапили в полон, Горяїнова Максима. Що б всі розуміли, ця людина була за кермом і сприяла тому, щоб машина з військовими, серед яких мій чоловік, Дуванов Кім, заїхала на непідконтрольну територію . Ось, кого звільняє Медведчук", - написала вона.

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Завіз бійців ЗСУ у полон: стало відомо, кого хоче звільнити Медведчук

Віктор Медведчук

Віктор Медведчук

24news.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ході брифінгу 27 червня Зеленський жорстко висловився на адресу Віктора Медведчука щодо його дій по поверненню полонених українців.

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Теми
обмін полоненимиВійна на ДонбасіОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Віктор Медведчук
Місце
Україна
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
По сути, сделал то же, что и макряк с небылицей. Почему он до сих пор не херой?
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ivanov sergej
ivanov sergej
Украина наглядно палица ))) ей не нужны пленные.ей нужен информационный шум о злых милиционеров из длнр и россии....интересно есть ли ещё такие страны,пожертвовавшие жизнями своих людей и территорией ради мнимых ништяков США?
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Вопрос не сколько Владиру Александровичу, сколько Петру Алексеевичу, а почему так????.... И с судьями тоже.
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