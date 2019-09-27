Завів у номер і роздягнувся: на Київщині після 4 років пошуків спіймали тренера-педофіла. Фото підозрюваного

У Київській області у четвер, 26 вересня, затримали футбольного тренера, який протягом 4 років переховувався від суду за розбещення неповнолітніх.

Про це повідомляє в Facebook пресслужба поліції Києва.

Відзначається, що чоловік весь цей час міняв імена і прізвища і проживав за різними адресами в столиці і на території Київської області. Саме цей факт і ускладнював пошуки фігуранта. Суд обрав правопорушнику запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення застави в сумі 150 тисяч гривень.

На Київщині спіймали тренера-педофіла

"Слідчим відділом Дарницького управління поліції ГУНП в Києві в грудні 2015 року було розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України відносно тренера по міні-футболу", – сказано в повідомленні.

За даними поліції, зловмисник працював тренером у футбольній секції в загальноосвітній столичній школі.

У кінці грудня 2015 року він повіз команду неповнолітніх вихованців на змагання до Львова. Там нібито і трапився кричущий випадок.

За словами постраждалого хлопчика, тренер у готельному номері розбещував його, оголюючи свої статеві органи. Свідком цієї події став ще один підліток, який у той момент також перебував у кімнаті.

На Київщині затримали тренера-педофіла Нацполіція

Слідство зібрало необхідну доказову базу про причетність фігуранта до вчинення протиправних дій. Надалі матеріали провадження були направлені до суду. Однак зловмисник, бажаючи уникнути покарання, почав переховуватися і не з'являвся на судові засідання.

Незважаючи на пошуки поліції, чоловікові вдавалося постійно переїжджати, змінюючи при цьому особисті дані.

26 вересня в одному з населених пунктів на Київщині чоловіка затримали і незабаром заарештували.

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