"Завис у повітрі": опубліковані свіжі фото Кримського мосту

У мережі опубліковані нові фотографії незаконно побудованого окупантами Кримського мосту.

Знімки зроблені з території фортеці "Керч" і з оглядового майданчика, де починається транспортний перехід, передає "КерчьИНФО".

"На фарватері не видно суден, що проходять. Вони завмерли на якірних стоянках і чекають, коли туман відступить. У такому пейзажі Кримський міст немов висить у повітрі", — зазначається в повідомленні.

Кримський міст

Кримський міст

Кримський міст

Як повідомляв OBOZREVATEL:

15 травня 2018 року окупанти провели офіційну церемонію відкриття автомобільної частини Кримського моста. 16 травня по ній запустили рух.

Командувач ВМС України Ігор Воронченко заявив, що Кримський міст не пристосований до типових для півострова природних явищ і скоро зруйнується.

Кримський міст в разі обвалення фактично відріже Азовське море від міжнародного судноплавства.

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