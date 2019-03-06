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"Завис у повітрі": опубліковані свіжі фото Кримського мосту

24.6тЧитати матеріал російською

У мережі опубліковані нові фотографії незаконно побудованого окупантами Кримського мосту.

Знімки зроблені з території фортеці "Керч" і з оглядового майданчика, де починається транспортний перехід, передає "КерчьИНФО".

"На фарватері не видно суден, що проходять. Вони завмерли на якірних стоянках і чекають, коли туман відступить. У такому пейзажі Кримський міст немов висить у повітрі", — зазначається в повідомленні.

"Завис у повітрі": опубліковані свіжі фото Кримського мосту

Кримський міст

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"Завис у повітрі": опубліковані свіжі фото Кримського мосту

Кримський міст

"Завис у повітрі": опубліковані свіжі фото Кримського мосту

Кримський міст

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Кримський міст
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Хороший мультик получился, да хохлики?
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
А де плять Медовар?
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Мосфильм, бандеы животные)))
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