Завербували кримського "псевдопатріота": СБУ розкрила екс-військового-зрадника

Військова контррозвідка блокувала спробу Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ отримати інформатора в українських військах.

Кримський "псевдопатріот" виявився в Харківській області, де повинен був збирати відомості військового характеру по обороноздатності і бойової готовності військових частин, розташованих на території регіону. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

На початку 2019 року екс-військовослужбовець ЗСУ, який після подій 2014 року залишився проживати на півострові, повернувся на материкову Україну для відновлення на військової служби.

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"Старший офіцер підрозділу Повітряних сил після анексії півострова разом з сім'єю проживав в Севастополі на території військового містечка, де його дружина, колишня військова ВСУ, яка змінила присязі, проходить службу в рядах Збройних сил агресора. Перебіжчик встиг отримати громадянство Росії, став на військовий облік і працевлаштувався в приватне охоронне агентство, підконтрольне ФСБ РФ", - відзначили в СБУ.

Відзначається, що виконати завдання чоловік не встиг, тому відразу ж був виявлений військовою контррозвідкою. За результатами перевірки йому було відмовлено в наданні допуску до державної таємниці України, що виключало можливість перебування на військовій службі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше СБУ спіймала одесита, який працював на розвідку РФ.

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