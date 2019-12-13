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13 грудня • оновлено в 20:40
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Завербували кримського "псевдопатріота": СБУ розкрила екс-військового-зрадника

2.3т
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Військова контррозвідка блокувала спробу Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ отримати інформатора в українських військах.

Кримський "псевдопатріот" виявився в Харківській області, де повинен був збирати відомості військового характеру по обороноздатності і бойової готовності військових частин, розташованих на території регіону. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

На початку 2019 року екс-військовослужбовець ЗСУ, який після подій 2014 року залишився проживати на півострові, повернувся на материкову Україну для відновлення на військової служби.

СБУ розкрила екс-військового-зрадника

СБУ розкрила екс-військового-зрадника

Колаж

"Старший офіцер підрозділу Повітряних сил після анексії півострова разом з сім'єю проживав в Севастополі на території військового містечка, де його дружина, колишня військова ВСУ, яка змінила присязі, проходить службу в рядах Збройних сил агресора. Перебіжчик встиг отримати громадянство Росії, став на військовий облік і працевлаштувався в приватне охоронне агентство, підконтрольне ФСБ РФ", - відзначили в СБУ.

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Відзначається, що виконати завдання чоловік не встиг, тому відразу ж був виявлений військовою контррозвідкою. За результатами перевірки йому було відмовлено в наданні допуску до державної таємниці України, що виключало можливість перебування на військовій службі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше СБУ спіймала одесита, який працював на розвідку РФ.

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Місце
Україна
Тег
Служба безпеки України
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