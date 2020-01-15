Завербувала "ЛНР": СБУ викрила агента терористів із Мін'юсту

Контррозвідка Служби безпеки України запобігла спробі терористів "МДБ ЛНР" зробити своїм агентом українського чиновника. Він є працівником регіонального підрозділу Міністерства юстиції у Луганській області.

Як повідомляється на сайті СБУ, оперативники встановили, що представники "спецслужби" окупантів затримали юриста під час його поїздки до тимчасово окупованого Луганська. Терористів зацікавив не тільки факт роботи чоловіка в державній структурі, але і те, що його батько обіймає відповідальну посаду в одній з вищих судових інстанцій України.

Чиновник, якого хотіли завербувати терористи Сайт СБУ

"Вдаючись до методів психологічного тиску, шантажу і погрожуючи позбавленням волі,"МДБівці" змусили чоловіка підписати згоду на конфіденційну співпрацю. За завданням терористів він мав збирати і передавати їм інформацію про своїх колег, працівників правоохоронних і державних установ Луганщини, а також про службову діяльність батька", – йдеться у повідомленні СБУ.

Інструкції від кураторів викритий агент мав отримувати телефоном. Але одразу після повернення на підконтрольну українській владі територію чиновник потрапив у поле зору контррозвідників СБУ. Чоловік уже надав докладні свідчення про обставини свого вербування і поставлені завдання. Перевірка довела, що він не встиг здійснити жодних дій на шкоду державній безпеці України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

СБУ отримала нові докази вербування терористами "Л/ДНР" в'язнів, яких вони передають українській стороні. Окупанти примушують засуджених підписувати з ними зобов'язання про негласну співпрацю.

Щоб отримати згоду на "співпрацю", терористи застосовують залякування, шантаж, побиття, погрожують їхнім сім'ям.

Також українська спецслужба припинила діяльність групи осіб у Києві, яка створювала і просувала фейкові акаунти для громадян Росії та терористів "ДНР".

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