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15 січня • оновлено в 15:26
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/ Розслідування

Завербувала "ЛНР": СБУ викрила агента терористів із Мін'юсту

1.8т
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Контррозвідка Служби безпеки України запобігла спробі терористів "МДБ ЛНР" зробити своїм агентом українського чиновника. Він є працівником регіонального підрозділу Міністерства юстиції у Луганській області.

Як повідомляється на сайті СБУ, оперативники встановили, що представники "спецслужби" окупантів затримали юриста під час його поїздки до тимчасово окупованого Луганська. Терористів зацікавив не тільки факт роботи чоловіка в державній структурі, але і те, що його батько обіймає відповідальну посаду в одній з вищих судових інстанцій України.

Чиновник, якого хотіли завербувати терористи

Чиновник, якого хотіли завербувати терористи

Сайт СБУ

"Вдаючись до методів психологічного тиску, шантажу і погрожуючи позбавленням волі,"МДБівці" змусили чоловіка підписати згоду на конфіденційну співпрацю. За завданням терористів він мав збирати і передавати їм інформацію про своїх колег, працівників правоохоронних і державних установ Луганщини, а також про службову діяльність батька", – йдеться у повідомленні СБУ.

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Інструкції від кураторів викритий агент мав отримувати телефоном. Але одразу після повернення на підконтрольну українській владі територію чиновник потрапив у поле зору контррозвідників СБУ. Чоловік уже надав докладні свідчення про обставини свого вербування і поставлені завдання. Перевірка довела, що він не встиг здійснити жодних дій на шкоду державній безпеці України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • СБУ отримала нові докази вербування терористами "Л/ДНР" в'язнів, яких вони передають українській стороні. Окупанти примушують засуджених підписувати з ними зобов'язання про негласну співпрацю.

  • Щоб отримати згоду на "співпрацю", терористи застосовують залякування, шантаж, побиття, погрожують їхнім сім'ям.

  • Також українська спецслужба припинила діяльність групи осіб у Києві, яка створювала і просувала фейкові акаунти для громадян Росії та терористів "ДНР".

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Місце
Україна
Теги
Новини ЛНР Служба безпеки України
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Это как в советские времена: был за границей - значит шпион. Эх вы, Пинкертоны по-украински !
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фил филька
фил филька
мужику походу глубоко покуй что на одних что на других. и там и там подписал бумажки просто что бы отстали)
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