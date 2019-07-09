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Завдяки скандальному рішенню КСУ: "ексміністра" Криму випустили з-під варти

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Так званого "ексміністра охорони здоров'я" анексованого Криму Петра Михальчевського, обвинуваченого в державній зраді, відпустили з-під варти під домашній арешт.

Про це повідомила в Facebook прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган.

"Щойно Дніпровський районний суд Києва звільнив з-під варти екс-главу Мінохоронздоров'я Криму Петра Михальчевського, який звинувачується в державній зраді, змінивши йому запобіжний захід на домашній арешт", – написала вона.

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Петро Михальчевський

Петро Михальчевський

Фото: Iamir.info

"Віват дбайливому Конституційному суду! Чекаємо засідання за Вишинським і Єфремовим", – обурилася Сарган.

Відзначимо, раніше під домашній арешт відпустили також перекладача прем'єр-міністра Володимира Гройсмана Станіслава Єжова.

Це стало можливим завдяки рішенню КСУ за скаргою народного депутата Надії Савченко, яким передбачено, що запобіжні заходи у вигляді особистого зобов'язання, особистої поруки, домашнього арешту, застави можуть бути застосовані до осіб, які підозрюються або обвинувачуються у скоєнні злочинів, передбачених статтями 109-114 -1, 258-258 5, 260, 261 Кримінального кодексу України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 січня 2018 року Служба безпеки України провела обшуки в житлі "ексміністра охорони здоров'я" тимчасово окупованого Криму Петра Михальчевського в Києві.

Суд узяв Михальчевського під варту. Йому інкримінується ст. 111 КК України, санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. Нагадаємо, Михальчевський був "міністром охорони здоров'я Криму" з березня до червня 2014 року після анексії півострова Росією.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Крим ГПУ ксу
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