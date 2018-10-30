''Завдання звільняти немає'': Наєв розкрив пріоритет ЗСУ на Донбасі

Перед українськими військовими у зоні проведення операції Об'єднаних сил не стоїть завдання просунутися по лінії зіткнення або звільнити будь-якої населений пункт.

Як пояснив у інтерв'ю "ВВС Україна" командувач ООС Сергій Наєв, пріоритетом є збереження життя і здоров'я цивільних та бійців.

При цьому він наголосив, що взяття під контроль населених пунктів на Донбасі залежить від військової обстановки.

"Якщо буде загроза населенню і воїнам ООС, то будуть і відповідні рішення. Але просування до лінії зіткнення не є пріоритетом. Пріоритет — збереження життя і здоров'я цивільних та бійців", — пояснив він.

Наєв також нагадав, що мета ООС — звільнення всієї окупованої Росією території на сході України.

"Президент наголосив, що це можна зробити тільки політико-дипломатичним шляхом... Об'єднані сили готові до різних видів військових дій, але поки у військових не стоїть завдання звільнити Дебальцеве чи інший населений пункт", — пояснив генерал-лейтенант.

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Він зазначив, що головне — стабілізувати ситуацію на лінії зіткнення і гарантувати безпеку для розвитку Донецької та Луганської областей.

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