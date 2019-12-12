"Завдали шкоди бюджетам!" НАБУ розпочало розслідування проти трьох "слуг народу"

Національне антикорупційне бюро України розпочало досудове розслідування проти депутатів від президентської партії "Слуга народу" Андрія Холодова, Олександра Дубінського і Олександра Юрченка.

Парламентаріїв підозрюють у протиправних діях під час здійснення законотворчої діяльності. Про це повідомив нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, опублікувавши на своїй сторінці у Facebook копії відповідей на заяви, з якими раніше сам же і звертався до правоохоронних органів.

"Нещодавно я подав заяву на народних депутатів України з фракції "Слуга Народу" у зв'язку з пролобійованою в особистих інтересах поправкою, яка завдала шкоди як державному, так і місцевому бюджетам", – заявив він

НАБУ взялося за нардепів зі "Слуги народу"

Нардеп нагадав, що зо два місяці тому Рада ухвалила правку, після якої тютюнова галузь в Україні різко скоротила виробництво, а бюджет недоотримав мільярдні надходження.

"І все це було зроблено для того, щоб збільшити доходи деяких "слуг". Я своїм проєктом Постанови зупинив підписання цього закону спікером, і тому він так і не набув чинності. Але все одно бюджет втратив сотні мільйонів гривень, а в Україні погіршився інвестклімат", – зазначив Гончаренко.

Він також сподівається, що НАБУ проведе чесне розслідування і "винні у втраті Україною бюджетних коштів будуть покарані за всією суворістю закону".

Копії заяв Гончаренка проти нардепів від "Слуги народу" Facebook/Олексій Гончаренко

Копії заяв Гончаренка проти нардепів від "Слуги народу" Facebook/Олексій Гончаренко

Копії заяв Гончаренка проти нардепів від "Слуги народу" Facebook/Олексій Гончаренко

Копії заяв Гончаренка проти нардепів від "Слуги народу" Facebook/Олексій Гончаренко

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше НАБУ вже відкрило кримінальне провадження стосовно народного депутата від "Слуга народу" Андрія Холодова. Детективи взялися за нардепа після журналістського розслідування про його тютюновому бізнесі.

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