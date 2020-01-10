Головна Новини
10 січня • оновлено в 15:10
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Заважає релігія: в РНБО розповіли, як Іран затягує розслідування щодо літака МАУ

3.3т
Читати матеріал російською

Українські експерти, які прибули до Ірану для розслідування катастрофи літака МАУ, працюють за планом. Однак прискорити процес не вдається через те, що іранська сторона не може працювати після 16:00 у зв'язку з релігійними переконаннями.

Про це в коментарі "Радіо Свобода" заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов.

"Група працює другий день. Вони вчора почали працювати. На жаль, там після 16:00 вони не мали права працювати з релігійних міркувань. Ми б хотіли, щоб все це робилося швидше, але швидше не виходить. Але все працює в робочому режимі. У нас питань поки немає ніяких", – сказав він.

Новини
Збила ракета РФ? В РНБО зробили гучну заяву про аварію Boeing 737

Падіння Boeing в Ірані

Падіння Boeing в Ірані

Що стосується прогнозів про попередні результати розслідування, то, за словами Данилова, це залежить від багатьох факторів.

"Наше завдання – щоб це трапилося якомога швидше", – підкреслив секретар РНБО. Разом з тим він не зміг назвати конкретні терміни доставки в Україну тіл загиблих в аварії громадян.

"Відбувається зараз процедура верифікації через ДНК. Українська сторона те, що від нас залежало, майже всю роботу виконала, закінчила. Це вже процедурні питання ідентифікації", – сказав Данилов.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • іранський чиновник заявив, що на повне розслідування авіакатастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" під Тегераном може піти від одного до двох років.

  • Що стосується розшифровки "чорних скриньок", знайдених на місці катастрофи, то вона, за його словами, займе один-два місяці.

  • Нагадаємо, засновник міжнародної групи журналістів-розслідувачів Bellingcat Еліот Хіггінс заявив, що іранська сторона згрібає уламки українського Boeing бульдозером. Це знищує шанси на проведення детального розслідування трагедії.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Особа
Олекcій Данілов
Місце
Іран
Тег
РНБО
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
14
6
Смішно
1
Цікаво
12
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Альгин Михаил
Альгин Михаил
Они с восходом сонца работают. Но с восходом - не позволяет украинская лень. Они ещё и по пятницам выходные, но по воскресеньям работают, на что ни один свидомый пойтить не может.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Участники "следственной группы", которая за 5 с лишним лет так и не опубликовала расшифровку чёрных ящиков малайзийского боинга и переговоры экипажа с диспетчером, жалуются на чью-то медлительность. Жалкие клованы.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги