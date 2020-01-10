Заважає релігія: в РНБО розповіли, як Іран затягує розслідування щодо літака МАУ

Українські експерти, які прибули до Ірану для розслідування катастрофи літака МАУ, працюють за планом. Однак прискорити процес не вдається через те, що іранська сторона не може працювати після 16:00 у зв'язку з релігійними переконаннями.

Про це в коментарі "Радіо Свобода" заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов.

"Група працює другий день. Вони вчора почали працювати. На жаль, там після 16:00 вони не мали права працювати з релігійних міркувань. Ми б хотіли, щоб все це робилося швидше, але швидше не виходить. Але все працює в робочому режимі. У нас питань поки немає ніяких", – сказав він.

Падіння Boeing в Ірані

Що стосується прогнозів про попередні результати розслідування, то, за словами Данилова, це залежить від багатьох факторів.

"Наше завдання – щоб це трапилося якомога швидше", – підкреслив секретар РНБО. Разом з тим він не зміг назвати конкретні терміни доставки в Україну тіл загиблих в аварії громадян.

"Відбувається зараз процедура верифікації через ДНК. Українська сторона те, що від нас залежало, майже всю роботу виконала, закінчила. Це вже процедурні питання ідентифікації", – сказав Данилов.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

іранський чиновник заявив, що на повне розслідування авіакатастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" під Тегераном може піти від одного до двох років.

Що стосується розшифровки "чорних скриньок", знайдених на місці катастрофи, то вона, за його словами, займе один-два місяці.

Нагадаємо, засновник міжнародної групи журналістів-розслідувачів Bellingcat Еліот Хіггінс заявив, що іранська сторона згрібає уламки українського Boeing бульдозером. Це знищує шанси на проведення детального розслідування трагедії.

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