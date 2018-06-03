Бабченко може повторити долю Скрипалів: озвучений прогноз

Російські спецслужби можуть спробувати здійснити успішний замах на опозиційного журналіста Аркадія Бабченка після спецоперації Служби безпеки України.

Про це в ефірі ObozTV заявив блогер, екс-боєць Айдара Євген Дикий.

"Звичайно, я дуже радий, що він живий. Але ось тепер потрібно дивитися, як це було проведено і що ми будемо з цього мати. До речі, тепер я дуже боюся за Аркадія. У когось може виникнути бажання довести справу до кінця і "завалити" чисто на принцип. Знаючи наших опонентів за поребриком, я б цього не виключав після деякої паузи. У них є така звичка і випадок зі Скрипалями дуже яскравий, що навіть через багато років, "але ми дістанемо", - зазначив він.

За його словами, зараз проблема в тому, що СБУ трохи прорахувалась з фігурою для подібної спецоперації.

"Така операція - стандартний прийом. Це класний спосіб вивести саме замовника. Цей прийом добре працює якщо мова йде про якогось банкіра. Але тут в СБУ не врахували, що смерть Бабченка викличе реакцію не тільки в Україні, явно не очікували, що повідомлення про його смерть відразу відгукнеться на Генасамблеї ООН, на рівні керівників світових держав. Це вже не вписується в канву стандартної спецоперації. І як себе зараз почувають всі ці діячі, які встигли зробити жорсткі заяви? Що їх поюзало наше СБУ. Цей міжнародний негативний резонанс може переважити позитивні ефекти від самої операції", - вважає ветеран АТО.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про "вбивство" Бабченка у власній квартирі стало відомо 29 травня. Повідомлялося, що в нього стріляли, після чого він нібито помер в кареті "швидкої допомоги". Інформацію "підтвердили" в поліції, яка опублікувала фоторобот імовірного вбивці.

30 травня на брифінгу СБУ з'ясувалося, що це була спецоперація. Крім того, спецслужби з'ясували, що Бабченка хотіли вбити за винагороду в $15 тис. У мережі з захопленням сприйняли новину про "воскресіння" журналіста.