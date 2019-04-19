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/Розслідування

Затягнув у сарай: на Житомирщині педофіл зґвалтував трирічну дитину

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У Житомирській області 18 квітня 32-річний чоловік зґвалтував трирічну дитину.

Про це повідомив перший заступник глави Національної поліції України В'ячеслав Аброськін на сторінці у Facebook, зазначивши, що злочинець був раніше судимий за крадіжки.

"Він завів її в сарай у селі... Що можна сказати про дорослу людину, котра зґвалтувала малечу, яка не може зрозуміти характер і значення скоєних стосовно нього ганебних дій?" — написав він.

Ілюстрація

Ілюстрація

Facebook В'ячеслава Аброськіна

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Аброськін додав, що пропонує створити відкритий реєстр, у якому б вказувалися особи, раніше засуджені за статеві злочини щодо малолітніх дітей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Харківщині в селі Пісочин підлітки заманили в занедбаний будинок і зґвалтували маленького хлопчика.

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Особа
В'ячеслав Аброськін
Місце
Україна
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Кравчук Галина
Кравчук Галина
там не реєстр потрібен, там примусова кастрація!!
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