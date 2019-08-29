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Затягнув у сарай: під Черкасами спалахнув секс-скандал із 6-річною дівчинкою

2.2т Читати матеріал російською

У Золотоноші Черкаської області 79-річний чоловік напав на 6-річну дівчинку і намагався її згвалтувати.

Злочин стався ввечері 28 серпня. Як стало відомо, пенсіонер затягнув у сарай сусідську дитину, де почав розбещувати і намагатися згвалтувати. Про це повідомив у Facebook Станіслав Новик.

"Даний злочин випадково виявив сам батько дівчинки і передав зловмисника до рук поліції", – уточнив він.

Ілюстрація

Ілюстрація

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Начальник прес-служби ГУНП у Черкаській області Дмитро Грищенко підтвердив OBOZREVATEL випадок нападу на дитину.

"Дійсно такий факт був. Особа, яка підозрюється в скоєнні злочину, затримано. Кримінальне провадження відкрито за ст. 152 ч. 4 Кримінального кодексу України (згвалтування)", – повідомив він.

Додамо, що санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Затягнув у сарай: під Черкасами спалахнув секс-скандал із 6-річною дівчинкою

Facebook: Станіслав Новик

Педофіл напав на дитину у Золотоноші

Педофіл напав на дитину у Золотоноші

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в Маріуполі Донецької області суд засудив до 14 років педофіла, який нападав на дівчат у віці 10-13 років. До цього чоловік тричі був судимий за злочини сексуального характеру.

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Теми
Ексклюзив Кримінал
Місце
Україна Черкаси
Теги
педофiли кримінал Національна поліція України діти
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