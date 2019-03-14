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Затягнув і зґвалтував: у Житомирі трапилася страшна НП із дитиною

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У Житомирі поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні дитини в одному з гуртожитків.

Як заявили в прес-службі поліції, увечері 13 березня у відділення зателефонував житель обласного центру та повідомив про НП.

"На місце події виїхала слідчо-оперативна група, працівники якої, за словами заявника, з'ясували, що 59-річний житель гуртожитку затягнув 7-річну дівчинку в кімнату і вчинив щодо неї насильницькі дії сексуального характеру", — йдеться в повідомленні.

Затягнув і зґвалтував: у Житомирі трапилася страшна НП із дитиною
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Зараз дитині надається необхідна медична та психологічна допомога.

Підозрюваного затримали, відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 153 (Сексуальне насильство) Кримінального кодексу України.

Чоловіку загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 38-річний чоловік навмисне оголився перед 12-річною дівчинкою посеред вагона метро.

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