Затягнув дитину в під'їзд і зірвав одяг: у Кривому Розі на гарячому спіймали педофіла. Фото

У Кривому Розі чоловік, який був кілька разів судимий за розбещення малолітніх, напав у під'їзді на 8-річну дівчинку.

Про це повідомив перший заступник глави Національної поліції України В'ячеслав Аброськін у Facebook. Він опублікував фото рецидивіста, затриманого правоохоронцями.

"Сьогодні ввечері на 102 громадянин повідомив, що в Кривому Розі невідомий чоловік силоміць завів із собою в під'їзд малолітню дівчинку і "зриває з неї одяг", – написав Аброськін.

Затриманий педофіл facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Як розповіла мати постраждалої, яка прибула на місце події слідом за поліцією, чоловік силою завів дитину в квартиру, але дівчинці вдалося вирватися і втекти.

"На місці був затриманий двічі судимий у 2007 і 2012 році за розбещення малолітніх дітей, який відсидів за гратами більше 10 років", – повідомив Аброськін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві невідомий чоловік напав на п'ятикласницю і силою намагався її завести за гаражі. Дівчинку врятувала вчителька, яка почула крики.

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