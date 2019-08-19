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Затягнуло в машину і перетиснуло груди: в Польщі трапилася страшна трагедія з українцем

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Під Вроцлавом (Польща) на одній із фабрик концерну LG у результаті аварії загинув 28-річний українець.

Про це пише Gazeta Wroclawska. Інцидент трапився в суботу, 17 серпня, на підприємстві з виробництва акумуляторів для електромобілів LG Chem.

Відзначається, що чоловіка на ім'я Дмитро затягнуло в механізм, через що він отримав серйозну травму хребта. Машина затиснула йому грудну клітку і пошкодила ключицю, а ланцюжок на шиї перетиснув горло.

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У Польщі на фабриці загинув українець

Polskapresse

Українця у важкому стані доставили в лікарню, проте медики не змогли врятувати йому життя.

"Щодо даного питання ведеться розслідування. А поки рано говорити про деталі", – поділився заступник окружного інспектора праці у Вроцлаві Анджей Погорський. Справою зацікавилася також прокуратура, яку на місце події не викликали.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Польщі на будівництві нового газопроводу загинув 37-річний громадянин України.

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Тема
українці за кордоном
Місце
Польща
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Serov Oleg
Serov Oleg
почему в России,где заробитчан намного больше,они живы-здоровы,а из польши чуть ли не еженедельно идут трагические известия?
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
Спасибо пете забезвиз
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Федоров Кирил
Федоров Кирил
Мытье унитазов полезнее для здоровья хохлатых
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